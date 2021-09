Preço do diesel cai 1,59% e gasolina fica estável no Ceará

O preço médio do litro do diesel ficou em R$ 4,86. São oito centavos a menos do que na semana anterior. Já o preço médio da gasolina ficou estável em R$ 5,97

O preço do diesel no Ceará fechou a semana do dia 25 em queda no Ceará, com média de R$ 4,86. De acordo com pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP), são oito centavos a menos (- 1,59%) do que em relação à semana imediatamente anterior. Já a gasolina ficou estável em R$ 5,97, enquanto o etanol teve alta de um centavo e ficou em R$ 5,48.

O levantamento da ANP, no período de 19 a 25 deste mês, em 31 postos cearenses, mostrou que o litro do diesel está custando no Ceará entre R$ 4,09 e R$ 5,13. Na semana anterior, o preço médio era de R$ 4,94, com mínima de R$ 4,70 e máxima de R$ 5,13.



Já a gasolina se manteve tanto em relação ao preço médio de R$ 5,97, como em relação à mínima (R$ 5,59) e a máxima (R$ 6,44). A pesquisa em relação a esse tipo de combustível foi feita em 194 postos do Estado.

O preço do etanol, apurado entre 19 e 25 de setembro, em 180 postos, ficou, em média, em R$ 5,48, podendo variar entre R$ 5,15 e R$ 5,85. Na semana imediatamente anterior, os valores eram, respectivamente, de R$ 5,47, com mínima de R$ R$ 4,34 e máxima de R$ 5,84.

