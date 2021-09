Com investimento de R$ 75 milhões, hotel Ibis Budget é inaugurado em Fortaleza

Fortaleza entrou para a lista de cidades que abrigam um hotel Ibis Budget. Com investimento de R$ 75 milhões, o empreendimento foi oficialmente inaugurado na noite desta terça-feira e começa a operar no dia 1º de outubro. O Ibis Budget Fortaleza Praia de Iracema é localizado na rua Historiador Guarino Alves e é resultado da parceria da Accor, multinacional francesa do ramo hoteleiro, e da cearense Luciano Cavalcante Imóveis.

Sobre o assunto PIB do Ceará cresce 18,39% no 2º trimestre de 2021 e supera retração gerada pela pandemia

Economia do Ceará crescerá 6,24% até o fim do ano, prevê Governo do Estado

Indústria cresce 44,96% e puxa PIB cearense no segundo trimestre

Enel Ceará é a 5ª do País em reclamações por alteração no cadastro de usuário

"O atrativo principal é ser um hotel econômico. A Air France KLM vai começar em outubro a voltar os voos diretos entre Fortaleza e Paris e temos certeza que os franceses vão gostar de ter uma marca familiar aqui. Além disso, a diária é de 25 euros, muito econômico", ressaltou Luciano Cavalcante sobre o potencial de atratividade do novo empreendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com ele, o baixo valor das diárias, o estacionamento e os equipamentos novos com os quais conta o Ibis Budget Fortaleza também devem atrair os brasileiros, no turismo interno que se desenha para a segunda metade do ano. Logo no mês de outubro, o empreendimento conta com 60% de ocupação.

“A construção demorou um pouco por conta da pandemia, tivemos que parar, ao todo foram cinco anos para que ficasse pronta”, conta Luciano Cavalcante sobre o planejamento para trazer a bandeira de hotéis para a capital cearense. A Caltech Engenharia foi a responsável pela construção do projeto do hotel.



A inauguração reuniu convidados, autoridades estaduais e municipais, operadores do trade turístico, parceiros e fornecedores, respeitando o decreto estadual de combate à Covid-19. O hotel começará a funcionar para o público nesta sexta-feira, 1º de outubro.

Segundo Flavio Castro, diretor de operações da Accor, o estabelecimento foi criado para trazer uma hospedagem econômica, que vai atender os segmentos de lazer e de pessoas que estão a trabalho na capital cearense. “Nós fornecemos 25 empregos diretos e 13 empregos indiretos. Nossa intenção é sempre trazer opções de hospedagem e agregar ao parque hoteleiro que existe em Fortaleza”.

A marca ibis Budget

O ibis budget tem mais de 635 hotéis em mais de 20 países e continua se expandindo internacionalmente. A marca faz parte da Accor, um Grupo de hospitalidade que consiste em mais de 5.100 propriedades e 10.000 estabelecimentos de alimentos e bebidas em 110 países.



Tags