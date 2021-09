Governo do Ceará e Neoenergia assinam memorando para transporte público movido a hidrogênio verde

Assinatura do documento foi transmitida pelo governador Camilo Santana nas redes sociais

O governo do Ceará assinou mais um memorando de entendimento para instalação de um projeto de transporte público movido a hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). A parceira neste empreendimento é a Neoenergia.

Na companhia de secretários e representantes da empresa, o governador Camilo Santana não deu detalhes de como será o projeto, mas adiantou que será "um projeto de mobilidade urbana, com veículos do transporte público movidos a hidrogênio verde".

De acordo com Camilo, a Neonergia já tem plantas de produção do combustível na Europa, onde tem sede, e deve desenvolver esse novo projeto no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos ansiosos e colocamos toda a equipe do governo para que a gente possa construir esse projeto o mais rápido possível no Estado do Ceará", declarou Camilo.

A primeira a manifestar interesse e que será uma das âncoras do hub de hidrogênio verde projetado pelo Estado do Ceará é a australiana Enegix Energy, que projeta investimento de US$ 5,4 bilhões no Complexo.

Outra empresa que também já possui memorando assinado é a Qair do Brasil, cujo investimento soma US$ 6,8 bilhões na planta de hidrogênio verde e também em um parque eólico offshore, onde as torres são instaladas no mar.

Já a EDP anunciou o investimento de R$ 41,9 milhões na construção de uma planta piloto de hidrogênio verde no Pecém. Com aplicação já definida dentro dos planos da empresa portuguesa, esta será a primeira em operação no Estado, se o cronograma seguir o prazo de operação em dezembro de 2022.

Assinatura do documento foi transmitida por Camilo Santana nas redes sociais.

Confira a transmissão feita pelo governador:

O Economia na Real também tratou sobre o tema. Veja as análises sobre o projeto do hidrogênio verde no Ceará:

Tags