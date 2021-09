Governador do Ceará anuncia 1ª usina de hidrogênio verde do Brasil em parceria com EDP, no Pecém

Governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anuncia usina de hidrogênio verde em parceria com EDP Energias do Brasil S/A no Complexo do Pecém, em live nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º de setembro. Será a primeira usina de hidrogênio verde do Brasil, a ser instalada no Estado, em área da Zona de Processamento da Exportação (ZPE Ceará).

Camilo Santana anunciou na tarde de hoje, juntamente com nomes como João Marques, CEO da EDP Brasil, uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda cadeia de valor, o primeiro investimento, de R$ 41,9 milhões, em hidrogênio verde, no Ceará. Sendo a primeira usina de produção desse tipo de hidrogênio no Brasil, o projeto serve como piloto para novos investimentos no Estado.

A EDP é quem opera a termoelétrica do Pecém, gerando em torno de 740 megawatts (MW), quase metade do consumo de energia do Ceará, formalizando mais de 350 empregos diretos no Porto do Pecém. A nova usina tem capacidade de 3 MW e um módulo eletrolisador de última geração para produção do combustível com garantia de origem renovável, com perspectiva de começar a operar em dezembro de 2022.

