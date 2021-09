Petrobras publica edital para retomada do Terminal GNL no Pecém

O objetivo é acelerar o retorno do navio de regaseificação de gás natural ao Porto do Pecém. O que possibilitará a retomada das operações das térmicas à gás no Estado

A Petrobras publicou nesta sexta-feira, 17, a convocação para o processo de acesso excepcional ao Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito de Pecém, no Ceará (TR-PECEM) e suas instalações associadas. Desde março que o Ceará está sem o navio de regaseificação que abastecia as térmicas à gás para geração de energia. Durante audiência, na Câmara Federal, no último dia 14, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, prometeu a retomada da operação para outubro.

Até então, o navio tinha sido movido para a Bahia, para aumentar a produção nacional de gás naquela região. A decisão inviabilizou a operação das térmicas à gás cearenses, como a Termofortaleza, e também as demandas dos vizinhos Rio Grande do Norte e Piauí.

Conforme O POVO publicou em agosto deste ano, o Governo do Ceará já havia recebido um retorno negativo sobre o navio regaseificador Golar Winter, da Petrobras, ao pier 2 do Terminal de GNL no Porto do Pecém. Após pressão, em razão da crise energética, a estatal voltou atrás em sua decisão.

Em comunicado aos investidores nesta sexta-feira, a Petrobras informou que o processo visa dar cumprimento à determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), nos termos do Ofício n 14/2021/CREG-MME de 09/08/2021.

Nela, está previsto que a estatal deve possibilitar o acesso imediato e simplificado ao TR-PECEM ao agente que comprovar expertise e der início à operação em menor prazo, sendo tal requisito verificado através da comprovação de disponibilidade de FSRU (navio regaseificador) para atracação ao terminal.

"O modelo contratual ora proposto foi concebido em caráter excepcional, no contexto da situação de crise hídrica no país, para atendimento da determinação da CREG", disse a estatal em comunicado.

A Petrobras também informou que o processo de arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e instalações associadas estão na etapa final, aguardando o término do prazo de recursos, tendo a empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural sido declarada a vencedora da licitação.

