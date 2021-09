Americanas compra Skoob, maior plataforma digital para leitores do Brasil

A multinacional varejista Americanas S.A formalizou a compra da Skoob Books 3D na manhã desta quinta-feira, 16 de setembro. Valor da transação não foi revelado, mas a transação comercial foi comunicada em fato relevante ao mercado.

“É um movimento estratégico da Americanas para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes, potencializando o engajamento, a recorrência e o alcance de novos clientes”, afirma a rede. O documento com as informações é assinado por Miguel Gutierrez, diretor de relações com Investidores da empresa.

A Skoob foi lançada em 2009 e atualmente se consagra como a maior plataforma digital voltada exclusivamente para leitores no Brasil. Entre os serviços oferecidos pela ferramenta está uma biblioteca virtual que permite a organização de leituras atuais, concluídas e futuras, acesso a resenhas e avaliação de obras.

O serviço possibilita ainda as interações entre leitores construindo uma rede social segmentada para o nicho e que movimenta a plataforma de comércio online criada pela Skoob por meio de um programa de afiliados.

A transação comercial aumentará a presença da Americanas no segmento literário nacional de vendas online. O custo de aquisição de cliente por parte da empresa com a compra da Skook será de até 3,6 vezes menor que a média nacional para o segmento no País, além de possuir uma frequência de compra 50% maior que a média do setor.

A compra da ferramenta, segundo a Americanas, permite que a multinacional some “o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas”. A multinacional reforça que a operação de compra foi realizada por meio da subsidiária IF Capital Ltda., “não havendo, portanto, incidência dos procedimentos descritos no art. 256 da Lei 6.404/76”, complementa a empresa.

Os skoobers, como são chamados os usuários da plataforma, já realizaram mais de 45 milhões de avaliações (reviews) de obras literárias conforme dados divulgados pela nova proprietária da rede.

Montante de avaliações foi decisivo no interesse da compra por parte da multinacional, já que estes são decisivos na conversão das compras dos livros em plataformas digitais. “Os reviews são importantes alavancas de vendas, aumentando em até 40% a conversão da categoria de livros, segmento do e-commerce brasileiro”, pontua o fato relevante.

