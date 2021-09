Hapvida eleva para R$ 650 milhões proposta de compra do Grupo HB Saúde

Na disputa com Sulamérica, a operadora de saúde cearense Hapvida subiu de R$472 milhões para R$ 650 milhões a sua proposta de compra do grupo HB Saúde, sediado em São José do Rio Preto (SP)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Hapvida fez uma nova proposta, no valor de R$ 650 milhões, para aquisição de 100% do Grupo HB Saúde. O grupo, sediado em São José do Rio Preto (SP), também está sendo cobiçado pela SulAmérica, que ofereceu R$ 485 milhões pela compra. A nova proposta da operadora cearense foi comunicada aos investidores nesta quinta-feira, 16, e será encaminhada para aprovação em assembleia de acionistas no dia 23.

Sobre o assunto Hapvida compra Hospital Madrecor de Uberlândia (MG) por R$ 120 milhões

Novo hospital em Fortaleza tem previsão de inauguração para o dia 15 de setembro

Hapvida lança programa em que clientes podem ganhar de R$ 80 a R$ 145 por indicação de planos

De acordo com comunicado feito aos investidores, a nova proposta foi formalizada na última quarta-feira, 15. Esta é a terceira proposta do Hapvida para aquisição do Grupo HB Saúde. Em julho, ofereceu, inicialmente, R$ 450 milhões, e depois R$ 472 milhões pela aquisição.

"O Grupo HB Saúde possui corpo clínico de extraordinário perfil técnico, altamente comprometido com o futuro da região e fortemente alinhado à visão de longo prazo do Hapvida. O Hapvida já possui cerca de 110 mil beneficiários em planos de saúde na região de atuação do Grupo HB Saúde, potencializando sinergias operacionais e administrativas", informou o Hapvida.

No comunicado, também ressaltou que, caso a proposta da companhia seja a vencedora, os beneficiários do Hapvida teriam a disposição toda a infraestrutura médico-hospitalar do Grupo HB Saúde, enquanto os atuais 129 mil beneficiários da HB Saúde poderiam usar a infraestrutura do Hapvida na região, com hospitais de alta complexidade tanto em Ribeirão Preto (Hospital São Francisco) quanto em Uberaba (Hospital Mário Palmério) e Uberlândia (Hospital Madrecor).

"O Hapvida conta, ainda, com um plano robusto de investimentos na região que engloba, além de São José do Rio Preto, Barretos, Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva, Araçatuba, Três Lagoas e Uberaba".

O Grupo HB é formado por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos, de diagnóstico e oncológico, além de medicina preventiva. Sua base de clientes chega a 129 mil beneficiários de saúde e 25 mil de plano odontológico, tendo registrado em 2020 uma receita de aproximadamente R$ 300 milhões.

Para a Hapvida, a aquisição ajudaria a ampliar a atuação do grupo na região Sudeste. Já para a SulAmérica o negócio representa mais um passo na estratégia de verticalização, com aquisições de clínicas e centros de diagnósticos.

Tags