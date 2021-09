Programa de fidelidade do Pão de Açúcar oferta descontos e entregas grátis até o fim do mês

Em comemoração aos 21 anos de existência do programa Pão de Açúcar Mais, todas as unidades da rede realizam ações promocionais até o dia 30 de setembro para clientes com vínculo de fidelidade

Com 8 milhões de clientes cadastrados, o programa de fidelidade da rede varejista de alimentos Pão de Açúcar promove até o fim deste mês condições especiais de compra em celebração dos 21 anos de existência. As ações promocionais incluem frete grátis em compras online, descontos em produtos e até mesmo cashback para quem indicar amigos para o clube de vantagens da de rede de supermercados.

Sobre o assunto Grande Fortaleza registra segunda maior inflação do Brasil; veja o que ficou mais caro

Preços variaram até 216% nos supermercados de Fortaleza, segundo Procon

Vendas no varejo crescem 1,9% em agosto, aponta ICVA

Além das ofertas em lojas físicas, a promoção garante "descontos especiais" na gama de produtos das lojas serão disponibilizados toda sexta-feira até o fim de setembro no aplicativo de compras da empresa. Vinhos, espumantes, frutas, legumes e verduras integram a seleção de ofertas da rede.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os clientes cadastrados no clube de fidelidade do supermercado poderão ainda acumular pontos para trocar por prêmios ao longo deste mês ao indicarem novas pessoas para se inscreverem no Pão de Açúcar Mais. Além disso, cada indicação rende ao cliente cadastrado o retorno de R$ 20 em descontos na loja online do supermercado.

LEIA TAMBÉM | Dieese: cesta básica sobe em 13 das 17 capitais pesquisadas

Para se cadastrar no clube da vantagens, é necessário que os clientes realizam o download do aplicativo "Pão de Açúcar Mais" em seus smartphones. O serviço está disponível nas lojas Google Play, para celulares com sistema operacional Android e também na Apple Store, para usuários do sistema iOS.

A rede supermercadista pontua ainda que os descontos são aplicados automaticamente após a identificação pelo CPF nos caixas de atendimento em lojas físicas e também no e-commerce. Isso significa que após o cadastro, mesmo fora de ações promocionais especificas, os clientes cadastrados poderão ter acesso a descontos em determinados produtos.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui





Tags