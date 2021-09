Fortaleza Liquida 2021 mobiliza comércio em mais de R$ 3 milhões

Mais de 4,9 mil consumidores concorreram aos prêmios da campanha promocional com 81.756 mil cupons, sendo ao todo 7 ganhadores do sorteio

A 12ª edição da Fortaleza Liquida (LQD) chegou ao fim no último dia 6, e divulga mais de R$ 3.768.217,61 milhões em vendas nas lojas participantes do Centro, nos demais corredores comerciais e nos principais shoppings da Capital e Região Metropolitana. A campanha foi realizada pelo Instituto CDL, com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Entre os clientes participantes, o ticket médio das compras foi de R$ 764,03, valor considerado satisfatório para os realizadores da LQD e para os lojistas que tiveram as vendas aquecidas, em um momento de retomada e aceleração da economia cearense.

A campanha promocional foi realizada do dia 27 de agosto a 6 de setembro. Durante o período, mais de 4 mil clientes realizaram compras e efetuaram a inscrição no site ou Web App para concorrer aos prêmios da Fortaleza Liquida, totalizando mais de 81 mil cupons.

O presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, ressaltou, em nota, que a campanha Fortaleza Liquida foi estratégica para o calendário promocional do comércio. “Esse ano tivemos o crescimento esperado em comparação ao ano passado e isso demonstra a importância dos protocolos de reabertura. O comércio aquece e contribui para a geração de emprego e renda, dando indícios de melhorias graduais. Vamos confirmar isso com o Natal de Prêmios.”

Sorteio

O sorteio dos prêmios da Fortaleza Liquida foi transmitido, ao vivo, nesta quarta-feira, 15, pelo canal da CDL de Fortaleza no Youtube.

Vencedores:

1º PRÊMIO - 1 CAMINHÃO DE PRÊMIOS (o caminhão não faz parte da premiação)

Ganhador: Francisco Santos de Sousa

Comprou na loja Top Móveis

2º PRÊMIO - 1 TV DE 43 POLEGADAS

Ganhador: Marcos Lima Costa Filho

Comprou na loja Casas Bahia

3º PRÊMIO - 1 TV DE 43 POLEGADAS

Ganhadora: Edna Monteiro Pontes

Comprou na loja Casa Pio

4º PRÊMIO - 1 TV DE 43 POLEGADAS

Ganhadora: Daniele Sousa da Silva

Comprou na loja Zenir Móveis e Eletro

5º PRÊMIO - 1 TV DE 43 POLEGADAS

Ganhadora: Flávio Saraiva Fialho

Comprou na loja Extra Fortaleza

6º PRÊMIO - 1 TV DE 43 POLEGADAS

Ganhadora: Marta Lopes Sales

Comprou na loja Itamaraty

7º PRÊMIO - 1 COROLLA CROSS 0KM

Ganhadora: Noélia Braga Vidal

Comprou na loja Óticas Carol

Além desses prêmios, os vendedores dos cupons sorteados ganham vale-compras no valor de R$ 1.000 (cada).



