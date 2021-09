Pague Menos vai abrir 200 novas lojas até 2022

Com ritmo forte de expansão, mesmo em meio às instabilidades do cenário macroeconômico brasileiro, a rede de farmácias cearenses Pague Menos anunciou que deve abrir 200 novas lojas até 31 de dezembro de 2022. Destas, 80 ainda no exercício de 2021 e outras 120 no ano que vem.

Em fato relevante comunicado aos investidores, a companhia informou que as projeções consideram, dentre outros fatores, a estratégia de expansão; a capacidade financeira da empresa para suportar investimentos e a capacidade de obter pontos comerciais atraentes com expectativas de retorno adequadas.

Também pesam para essa estratégia a capacidade da rede de implantar novas lojas, incluindo a estrutura de engenharia e a disponibilidade de funcionários qualificados dentro do plano de carreira para operarem tais lojas; além de outras circunstâncias inerentes às atividades de expansão, sujeitas a riscos e incertezas.

No início de agosto, a Pague Menos inaugurou a sua primeira unidade em Guaraciaba do Norte, região noroeste cearense, e distante 320 km de Fortaleza. Esta foi a 14ª loja aberta somente neste ano. Com a inauguração, a rede passou a contar com 182 farmácias no Ceará, em 39 municípios diferentes.

Lucro líquido recorde



A Pague Menos fechou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 71,6 milhões. Alta de 683% em relação a igual período de 2020 e o maior resultado trimestral da sua história. Em dados divulgados no último dia 2 de agosto, a companhia informou que o desempenho é resultado da melhora dos indicadores operacionais. Com alta de 20,6%, as vendas nas lojas fecharam o trimestre também com faturamento recorde, estimado em R$ 2 bilhões.

