Carajás Home Center abre nova unidade na Grande Fortaleza

A rede de lojas Carajás Home Center inaugura, nesta terça-feira, 24, a terceira unidade no Ceará, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A abertura do novo empreendimento conta com a participação do prefeito da cidade, Acilon Gonçalves (PL), e será aberto ao público a partir das 12h. No total, foram investidos R$ 60 milhões na nova unidade, que gerou mais de 400 empregos diretos e indiretos para a região e conta com 20 vagas abertas.

Com 36 mil metros quadrados de área total, a nova loja da rede conta com 7 mil metros quadrados de área de venda e estacionamento para aproximadamente 500 veículos.

"Além de movimentar a economia local, a nova loja no Eusébio cria novos postos de trabalho, fazendo com que o mercado permaneça aquecido. Apesar da pandemia, conseguimos continuar nosso projeto de extensão e estamos gerando emprego para mais de 4000 pessoas em nossas 10 unidades de negócio", destaca, em nota, Abílio Alves Netto, o CEO do Grupo Carajás.

Serviço

Estão sendo oferecidas cerca de 20 vagas para diversos setores, entre eles, analista de TI, assistente administrativo, auxiliar de vendas e operador de caixa. As oportunidades podem ser consultadas no site www.vagas.com.br/carajas.



