Superluas e chuvas de meteoro: calendário astronômico de 2026

Superlua dá iníco ao calendário astronômico de 2026Chuvas de meteoros, eclipses e superluas poderão ser vistos no céu dos próximos 12 meses; veja quando acontecem os principais fenômenos celestes do ano
Conjunções planetárias, chuvas de meteoros, eclipses e superluas integram o calendário astronômico de 2026, que oferecerá diversas oportunidades para observar fenômenos impressionantes a olho nu e compreender melhor os movimentos dos astros.
Embora alguns desses eventos não sejam visíveis em todas as regiões do Brasil, ainda assim há boas chances de acompanhar vários deles ao longo do ano. A seguir, entenda cada fenômeno e confira o calendário astronômico completo de 2026:
Calendário astronômico de 2026
Janeiro
- 03/01: Superlua, chuva de meteoros Quadrântidas, conjunção Lua-Júpiter
- 04/01: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
- 06/01: Conjunção Superior de Vênus e conjunção Lua-Regulus
- 09/01: Conjunção de Marte
- 10/01: Oposição de Júpiter e conjunção Lua-Spica
- 14/01: Conjunção Lua-Antares
- 21/01: Conjunção Superior de Mercúrio
- 23/01: Conjunção Lua-Saturno
- 27/01: Conjunção Lua-Plêiades
- 30/01: Conjunção Lua-Júpiter
Fevereiro
- 01/02: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
- 02/02: Conjunção Lua-Regulus
- 07/02: Conjunção Lua-Spica
- 11/02: Conjunção Lua-Antares
- 17/02: Eclipse Solar Anular
- 19/02: Elongação de Mercúrio e conjunção Lua-Saturno
- 23/02: Conjunção Lua-Plêiades
- 27/02: Conjunção Lua-Júpiter
- 28/02: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
Março
- 02/03: Conjunção Lua-Regulus
- 03/03: Eclipse Lunar Total
- 06/03: Conjunção Lua-Spica
- 07/03: Conjunção inferior de Mercúrio
- 10/03: Conjunção Lua-Antares
- 15/03: Conjunção Mercúrio-Marte
- 20/03: Conjunção Lua-Vênus
- 22/03: Conjunção de Netuno
- 23/03: Conjunção Lua-Plêiades
- 25/03: Conjunção de Saturno
- 26/03: Conjunção Lua-Júpiter
- 27/03: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
- 29/03: Conjunção Lua-Regulus
Abril
- 02/04: Conjunção Lua-Spica
- 03/04: Elongação de Mercúrio
- 06/04: Conjunção Lua-Antares
- 15/04: Conjunção Lua-Marte
- 19/04: Conjunções Lua-Vênus, Lua-Plêiades e Marte-Saturno
- 20/04: Conjunções Mercúrio-Saturno e Mercúrio-Marte
- 22/04: Chuva de meteoros Lirídeas e Conjunção Lua-Júpiter
- 24/04: Conjunções Vênus-Plêiades e Lua-Aglomerado de Colmeia
- 25/04: Conjunção Lua-Regulus
- 30/04: Conjunção Lua-Spica
Maio
- 01/05: Conjunção Vênus-Aldebaran
- 03/05: Conjunção Lua-Antares
- 05/05: Chuva de meteoros Eta Aquáridas
- 14/05: Conjunção Superior de Mercúrio
- 18/05: Conjunção Lua-Vênus
- 20/05: Conjunção Lua-Júpiter
- 21/05: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
- 22/05: Conjunção de Urano
- 23/05: Conjunção Lua-Regulus
- 27/05: Conjunção Lua-Spica
- 31/05: Conjunção Lua-Antares
Junho
- 07/06: Conjunção Vênus-Pollux
- 09/06: Conjunção Vênus-Júpiter
- 13/06: Conjunção Lua-Plêiades
- 15/06: Elongação de Mercúrio
- 16/06: Conjunção Lua-Mercúrio
- 17/06: Conjunções Lua-Júpiter, Lua-Vênus e Lua-Aglomerado de Colmeia
- 18/06: Conjunção Mercúrio-Pollux
- 19/06: Conjunção Lua-Regulus e Vênus-Aglomerado de Colmeia
- 23/06: Conjunção Lua-Spica
- 25/06: Conjunção Mercúrio-Júpiter
- 27/06: Conjunção Lua-Antares
- 28/06: Conjunção Marte-Plêiades
Julho
- 09/07: Conjunção Vênus-Regulus
- 10/07: Conjunção Lua-Plêiades
- 12/07: Conjunção Marte-Aldebaran e Conjunção Inferior de Mercúrio
- 16/07: Conjunção Lua-Regulus
- 17/07: Conjunção Lua-Vênus
- 21/07: Conjunção Lua-Spica
- 24/07: Conjunção Lua-Antares
- 28/07: Chuva de meteoros Delta Aquáridas
- 29/07: Conjunção de Júpiter
Agosto
- 02/08: Elongação de Mercúrio
- 07/08: Conjunção Lua-Plêiades
- 09/08: Conjunção Lua-Marte
- 12/08: Eclipse Solar Total e chuva de meteoros Perseidas
- 15/08: Elongação de Vênus
- 16/08: Conjunção Lua-Vênus
- 17/08: Conjunção Lua-Spica
- 21/08: Conjunção Lua-Antares
- 27/08: Conjunção Superior de Mercúrio
- 28/08: Eclipse Lunar Parcial
Setembro
- 01/09: Conjunção Vênus-Spica
- 03/09: Conjunção Lua-Plêiades
- 06/09: Conjunção Lua-Marte
- 08/09: Conjunções Lua-Aglomerado de Colmeia e Lua-Júpiter
- 13/09: Conjunção Lua-Spica
- 14/09: Conjunção Lua-Vênus
- 16/09: Conjunção Marte-Pollux
- 25/09: Oposição de Netuno e Conjunção Mercúrio-Spica
- 30/09: Conjunção Lua-Plêiades
Outubro
- 04/10: Oposição de Saturno
- 05/10: Conjunções Lua-Marte e Lua-Aglomerado de Colmeia
- 06/10: Conjunções Lua-Júpiter e Lua-Regulus
- 07/10: Conjunção Mercúrio-Vênus
- 10/10: Conjunção Marte-Aglomerado de Colmeia
- 11/10: Conjunção Lua-Vênus
- 12/10: Elongação de Mercúrio e Conjunção Lua-Mercúrio
- 14/10: Conjunção Lua-Antares
- 21/10: Chuva de meteoros Orionídeas
- 24/10: Conjunção Inferior de Vênus
- 27/10: Conjunção Lua-Plêiades
Novembro
- 01/11: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
- 02/11: Conjunções Lua-Marte e Lua-Júpiter
- 03/11: Conjunção Lua-Regulus
- 04/11: Conjunção Inferior de Mercúrio
- 05/11: Chuva de meteoros Taurídeas do Sul
- 07/11: Conjunção Lua-Vênus
- 07/11: Conjunção Lua-Spica
- 10/11: Conjunção Vênus-Spica
- 11/11: Conjunção Lua-Antares
- 12/11: Chuva de meteoros Taurídeas do Norte
- 16/11: Conjunção Marte-Júpiter
- 17/11: Chuva de meteoros Leonídeas
- 20/11: Elongação de Mercúrio
- 24/11: Conjunção Lua-Plêiades
- 25/11: Conjunção Marte-Regulus e Oposição de Urano
- 28/11: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
- 30/11: Conjunções Lua-Júpiter, Lua-Regulus e Lua-Marte
Dezembro
- 04/12: Conjunção Lua-Spica
- 12/12: Conjunção Júpiter-Regulus
- 14/12: Chuva de meteoros Geminídeas
- 21/12: Conjunção Lua-Plêiades
- 22/12: Chuva de meteoros Ursídeas
- 26/12: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia
- 27/12: Conjunções Lua-Júpiter e Lua-Regulus
Entenda os fenômenos astronômicos de 2026
Vários eventos astronômicos surgirão no céu de 2026, com a ocorrência de conjunções planetárias, chuvas de meteoros, eclipses e superluas.
Para entender o significado de cada fenômeno e aproveitar melhor as observações; confira:
Conjunções
Ocorre quando dois astros, como a Lua e um planeta, parecem muito próximos no céu quando observados da Terra. Apesar da aparência, eles continuam separados por grandes distâncias no espaço.
Oposição
Acontece quando um planeta fica no lado oposto ao Sol em relação à Terra. Nessa posição, o astro se torna mais brilhante e pode ser observado durante toda a noite, sendo um dos melhores momentos para a observação astronômica.
Chuva de meteoros
Fenômeno causado pela entrada de pequenos fragmentos de rocha espacial na atmosfera terrestre. Ao queimarem, esses detritos produzem os conhecidos “riscos de luz” no céu, popularmente chamados de estrelas cadentes.
Eclipses (solar e lunar)
O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar. Já o eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.
Elongação
Refere-se à maior distância angular entre o Sol e um planeta interno, como Mercúrio ou Vênus. É nesse período que esses planetas ficam mais visíveis, logo antes do amanhecer ou após o pôr do sol.
Conjunção superior e inferior
Termos usados para planetas internos. A conjunção superior ocorre quando o planeta está atrás do Sol em relação à Terra. Já a conjunção inferior acontece quando o planeta se posiciona entre o Sol e a Terra.