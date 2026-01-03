Superluas e chuvas de meteoro: calendário astronômico de 2026

Janeiro de 2026 inicia com chuva de meteoros e suprelua; confira o calendário astronômico completo / Crédito: Sergei Gapon/AFP

Conjunções planetárias, chuvas de meteoros, eclipses e superluas integram o calendário astronômico de 2026, que oferecerá diversas oportunidades para observar fenômenos impressionantes a olho nu e compreender melhor os movimentos dos astros. Embora alguns desses eventos não sejam visíveis em todas as regiões do Brasil, ainda assim há boas chances de acompanhar vários deles ao longo do ano. A seguir, entenda cada fenômeno e confira o calendário astronômico completo de 2026:

Calendário astronômico de 2026 Janeiro 03/01: Superlua, chuva de meteoros Quadrântidas, conjunção Lua-Júpiter 04/01: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia 06/01: Conjunção Superior de Vênus e conjunção Lua-Regulus 09/01: Conjunção de Marte 10/01: Oposição de Júpiter e conjunção Lua-Spica 14/01: Conjunção Lua-Antares 21/01: Conjunção Superior de Mercúrio 23/01: Conjunção Lua-Saturno 27/01: Conjunção Lua-Plêiades 30/01: Conjunção Lua-Júpiter Fevereiro

01/02: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia 02/02: Conjunção Lua-Regulus 07/02: Conjunção Lua-Spica 11/02: Conjunção Lua-Antares 17/02: Eclipse Solar Anular 19/02: Elongação de Mercúrio e conjunção Lua-Saturno 23/02: Conjunção Lua-Plêiades 27/02: Conjunção Lua-Júpiter 28/02: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia Março 02/03: Conjunção Lua-Regulus 03/03: Eclipse Lunar Total 06/03: Conjunção Lua-Spica 07/03: Conjunção inferior de Mercúrio 10/03: Conjunção Lua-Antares 15/03: Conjunção Mercúrio-Marte 20/03: Conjunção Lua-Vênus 22/03: Conjunção de Netuno 23/03: Conjunção Lua-Plêiades 25/03: Conjunção de Saturno 26/03: Conjunção Lua-Júpiter 27/03: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia 29/03: Conjunção Lua-Regulus Abril 02/04: Conjunção Lua-Spica 03/04: Elongação de Mercúrio 06/04: Conjunção Lua-Antares 15/04: Conjunção Lua-Marte 19/04: Conjunções Lua-Vênus, Lua-Plêiades e Marte-Saturno 20/04: Conjunções Mercúrio-Saturno e Mercúrio-Marte 22/04: Chuva de meteoros Lirídeas e Conjunção Lua-Júpiter 24/04: Conjunções Vênus-Plêiades e Lua-Aglomerado de Colmeia 25/04: Conjunção Lua-Regulus 30/04: Conjunção Lua-Spica Maio 01/05: Conjunção Vênus-Aldebaran 03/05: Conjunção Lua-Antares 05/05: Chuva de meteoros Eta Aquáridas 14/05: Conjunção Superior de Mercúrio 18/05: Conjunção Lua-Vênus 20/05: Conjunção Lua-Júpiter 21/05: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia 22/05: Conjunção de Urano 23/05: Conjunção Lua-Regulus 27/05: Conjunção Lua-Spica 31/05: Conjunção Lua-Antares Junho 07/06: Conjunção Vênus-Pollux 09/06: Conjunção Vênus-Júpiter 13/06: Conjunção Lua-Plêiades 15/06: Elongação de Mercúrio 16/06: Conjunção Lua-Mercúrio 17/06: Conjunções Lua-Júpiter, Lua-Vênus e Lua-Aglomerado de Colmeia 18/06: Conjunção Mercúrio-Pollux 19/06: Conjunção Lua-Regulus e Vênus-Aglomerado de Colmeia 23/06: Conjunção Lua-Spica 25/06: Conjunção Mercúrio-Júpiter 27/06: Conjunção Lua-Antares 28/06: Conjunção Marte-Plêiades Julho 09/07: Conjunção Vênus-Regulus 10/07: Conjunção Lua-Plêiades 12/07: Conjunção Marte-Aldebaran e Conjunção Inferior de Mercúrio 16/07: Conjunção Lua-Regulus 17/07: Conjunção Lua-Vênus 21/07: Conjunção Lua-Spica 24/07: Conjunção Lua-Antares 28/07: Chuva de meteoros Delta Aquáridas 29/07: Conjunção de Júpiter Agosto 02/08: Elongação de Mercúrio 07/08: Conjunção Lua-Plêiades 09/08: Conjunção Lua-Marte 12/08: Eclipse Solar Total e chuva de meteoros Perseidas 15/08: Elongação de Vênus 16/08: Conjunção Lua-Vênus 17/08: Conjunção Lua-Spica 21/08: Conjunção Lua-Antares 27/08: Conjunção Superior de Mercúrio 28/08: Eclipse Lunar Parcial Setembro 01/09: Conjunção Vênus-Spica 03/09: Conjunção Lua-Plêiades 06/09: Conjunção Lua-Marte 08/09: Conjunções Lua-Aglomerado de Colmeia e Lua-Júpiter 13/09: Conjunção Lua-Spica 14/09: Conjunção Lua-Vênus 16/09: Conjunção Marte-Pollux 25/09: Oposição de Netuno e Conjunção Mercúrio-Spica 30/09: Conjunção Lua-Plêiades Outubro 04/10: Oposição de Saturno 05/10: Conjunções Lua-Marte e Lua-Aglomerado de Colmeia 06/10: Conjunções Lua-Júpiter e Lua-Regulus 07/10: Conjunção Mercúrio-Vênus 10/10: Conjunção Marte-Aglomerado de Colmeia 11/10: Conjunção Lua-Vênus 12/10: Elongação de Mercúrio e Conjunção Lua-Mercúrio 14/10: Conjunção Lua-Antares 21/10: Chuva de meteoros Orionídeas 24/10: Conjunção Inferior de Vênus 27/10: Conjunção Lua-Plêiades Novembro 01/11: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia 02/11: Conjunções Lua-Marte e Lua-Júpiter 03/11: Conjunção Lua-Regulus 04/11: Conjunção Inferior de Mercúrio 05/11: Chuva de meteoros Taurídeas do Sul 07/11: Conjunção Lua-Vênus 07/11: Conjunção Lua-Spica 10/11: Conjunção Vênus-Spica 11/11: Conjunção Lua-Antares 12/11: Chuva de meteoros Taurídeas do Norte 16/11: Conjunção Marte-Júpiter 17/11: Chuva de meteoros Leonídeas 20/11: Elongação de Mercúrio 24/11: Conjunção Lua-Plêiades 25/11: Conjunção Marte-Regulus e Oposição de Urano 28/11: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia 30/11: Conjunções Lua-Júpiter, Lua-Regulus e Lua-Marte Dezembro 04/12: Conjunção Lua-Spica 12/12: Conjunção Júpiter-Regulus 14/12: Chuva de meteoros Geminídeas 21/12: Conjunção Lua-Plêiades 22/12: Chuva de meteoros Ursídeas 26/12: Conjunção Lua-Aglomerado de Colmeia 27/12: Conjunções Lua-Júpiter e Lua-Regulus Entenda os fenômenos astronômicos de 2026 Vários eventos astronômicos surgirão no céu de 2026, com a ocorrência de conjunções planetárias, chuvas de meteoros, eclipses e superluas. Para entender o significado de cada fenômeno e aproveitar melhor as observações; confira: Conjunções

Ocorre quando dois astros, como a Lua e um planeta, parecem muito próximos no céu quando observados da Terra. Apesar da aparência, eles continuam separados por grandes distâncias no espaço.

Oposição

Acontece quando um planeta fica no lado oposto ao Sol em relação à Terra. Nessa posição, o astro se torna mais brilhante e pode ser observado durante toda a noite, sendo um dos melhores momentos para a observação astronômica. Chuva de meteoros

Fenômeno causado pela entrada de pequenos fragmentos de rocha espacial na atmosfera terrestre. Ao queimarem, esses detritos produzem os conhecidos “riscos de luz” no céu, popularmente chamados de estrelas cadentes. Eclipses (solar e lunar)

O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar. Já o eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.