Dia de São Valentim e Dia dos Namorados: qual é a diferença?

Valentine's Day: entenda a origem e a diferença para o Dia dos Namorados no BrasilAs datas, que celebram os casais do mundo todo, têm diferentes origens, estando entre a propaganda e a religião; saiba como
Resumo
O “Valentine’s Day”, ou Dia de São Valentim, é comemorado neste sábado, 14, em vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos e Austrália.
Na data, dedicada aos namorados, os companheiros tradicionalmente trocam presentes e saem em encontros.
O Brasil, no entanto, festeja os casais em 12 de junho, embora tenha a celebração influenciada por São Valentim. Em nenhum dos dias é feriado ou têm pontos facultativos no País.
Entenda, a seguir, a diferença entre as datas no Brasil
Dia de São Valentim e Dia dos Namorados: qual a diferença?
A diferença entre Dia de São Valentim e Dia dos Namorados tem a ver, principalmente, com as suas origens e influências.
Com mais de 1,4 mil anos entre elas, as datas carregam a religião até a propaganda de publicidade e venda.
A ideia para a comemoração veio do publicitário João Dória, que escolheu o dia para melhorar as vendas da loja que contratou a sua empresa, segundo a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap).
O mês de junho era fraco em retornos financeiros. Por isso, o publicitário pensou em uma data em que presentes pudessem ser trocados como já era feito no Dia das Mães, em março.
Assim, 12 de junho foi lançado como o Dia dos Namorados em 1948 com o slogan publicitário: “Não é só com beijos que se prova o amor!”.
O dia, em específico, foi selecionado na véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro.
Atualmente, a data move o comércio brasileiro, se destacando entre as principais celebrações do ano. No entanto, não é feriado ou tem pontos facultativos no País.
Já a história por trás do Dia de São Valentim tem várias versões. A mais famosa delas é a de um padre italiano, nomeado São Valentim de Terni, que foi condenado à morte por realizar casamentos em segredo.
Outra versão muito popular é a de outro santo, também chamado Valentim, foi preso por determinação do imperador Claudius II Gothicus.
Durante o cárcere, mandava cartas para a mulher por quem era apaixonado e teria o curado de uma cegueira com a dedicatória “do seu Valentim”. Assim, se tornou um símbolo do amor.
Dia de São Valentim: entenda a história do primeiro registro oficial da data
A data, além de homenagear santos Valentim e os casais apaixonados, tem origem no festival romano de Lupercália.
Por séculos, celebrava a fertilidade com um ritual que sacrificava uma cabra e um cachorro. Os homens, nus, retiravam tiras com o couro dos animais e as encostavam em suas testas para chicotear mulheres na ideia de as tornarem mais férteis, como flechas de um cupido.
O festival pagão acontecia por três dias, de 13 a 15 de fevereiro. Após tempos na ativa, chegou ao fim quando o papa Gelásio I assumiu o poder, substituindo a festa pelo Dia de São Valentim: sem sacrifícios, apenas amor.
Assim, acredita-se que a data foi escolhida como homenagem ao fim da festa e homenagem a São Valentim.
Leia mais
Dia de São Valentim: saiba como pode ser comemorado no Brasil
Com a mesma finalidade de celebrar o amor, o Dia de São Valentim pode ser comemorado da mesma forma que o Dia dos Namorados no Brasil; saiba como:
- Troca de presentes: opção clássica. O casal pode comprar ou produzir itens à mão, como cartas e poemas;
- Jantar de casal: os parceiros podem aproveitar a noite a sós com comidas feitas em casa ou em restaurantes;
- Dia de encontros: uma programação pode ser feita para cada turno do dia para que o casal aproveite da sua maneira com saídas ou dinâmicas caseiras, dependendo do que a dupla opte;
- Celebrações em grupo: em muitos lugares do mundo, o Dia de São Valentim é comemorado não só entre o casal, mas entre amigos e familiares, sendo uma celebração da união;
- Expressões de afeto: além da troca de presentes, o casal pode aproveitar a data para enviar mensagens de carinho, publicar fotos nas redes sociais ou fazer algo dedicado ao parceiro.