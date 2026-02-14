Dia de São Valentim e Dia dos Namorados: qual é a diferença?

O Dia de São Valentim e o Dia dos Namorados sugiram em períodos diferentes; entenda / Crédito: Imagem de rawpixel.com no Freepik

Resumo O Valentine's Day é celebrado em 14 de fevereiro internacionalmente.



O Dia dos Namorados no Brasil é em 12 de junho, criado por razões comerciais.



O Valentine's Day tem origens religiosas e pagãs, ligadas a São Valentim e ao festival Lupercalia.



Nenhuma das datas é feriado no Brasil.



As celebrações podem incluir troca de presentes, jantares e expressões de afeto. O “Valentine’s Day”, ou Dia de São Valentim, é comemorado neste sábado, 14, em vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos e Austrália.

Na data, dedicada aos namorados, os companheiros tradicionalmente trocam presentes e saem em encontros.

Dia de São Valentim e Dia dos Namorados: qual a diferença? A diferença entre Dia de São Valentim e Dia dos Namorados tem a ver, principalmente, com as suas origens e influências. Com mais de 1,4 mil anos entre elas, as datas carregam a religião até a propaganda de publicidade e venda. A ideia para a comemoração veio do publicitário João Dória, que escolheu o dia para melhorar as vendas da loja que contratou a sua empresa, segundo a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap).

O mês de junho era fraco em retornos financeiros. Por isso, o publicitário pensou em uma data em que presentes pudessem ser trocados como já era feito no Dia das Mães, em março. Assim, 12 de junho foi lançado como o Dia dos Namorados em 1948 com o slogan publicitário: “Não é só com beijos que se prova o amor!”. O dia, em específico, foi selecionado na véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro.