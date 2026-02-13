Por que o Dia dos Namorados é em junho no Brasil e em fevereiro no resto do mundo?

Getty Images O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho desde 1948. Mas grande parte do mundo, incluindo Estados Unidos e Europa, comemoram no dia 14 de fevereiro o Valentine's Day (Dia de São Valentim). Por que essa diferença de datas?

A data brasileira coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro, mas o motivo para isso tem pouco a ver com o significado religioso — é, na verdade, exclusivamente comercial.

A ideia de estabelecer a comemoração veio do publicitário João Doria, pai do empresário, jornalista e ex-governador de São Paulo João Doria Jr. Dono da agência Standart Propaganda, ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que eram sempre muito fracas. Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Doria instituiu outra data para trocar presentes no ano: o Dia dos Namorados.

Getty Images Outros países celebram a data em fevereiro Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. O dia 12, por sua vez, está na véspera da celebração de Santo Antônio, que é famoso no Brasil por ser o santo casamenteiro. Unindo, então, o útil ao agradável, Doria criou a primeira propaganda que instituiria a data no país. "Não é só com beijos que se prova o amor!", dizia um slogan do primeiro Dia dos Namorados brasileiro.

"Não se esqueçam: amor com amor se paga", afirmava outro. A propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época. TEXTO DE JOÃO DORIA, ARTE DE FRITZ LESSIN Slogan de propaganda do Dia dos Namorados criada por João Doria A data começou a "pegar" no Brasil no ano seguinte, quando mais regiões começaram a aderir — posteriormente, a comemoração tornou-se nacional.

Atualmente, o Dia dos Namorados é a quarta melhor data para o comércio no país — atrás apenas do Natal, da Black Friday e do Dia das Mães. Getty Images Com o incentivo à troca de presentes entre namorados, a data ajudou a aumentar as vendas do comércio em junho Dia de São Valentim A origem do Valentine's Day (Dia de São Valentim), celebrado nos Estados Unidos e na Europa, é muito anterior ao Dia dos Namorados no Brasil. A data começou a ser celebrada no século 5.