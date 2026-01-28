Hoje, 28 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 28 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban; saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 28 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Neste quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/2026), treze cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 28 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Iramaia (Bahia)



Livramento de Nossa Senhora (Bahia)



São Francisco do Conde (Bahia)



Ibituruna (Minas Gerais)



São Tomás de Aquino (Minas Gerais)



Santo Antônio do Leste (Mato Grosso)



Castanhal (Pará)



Apucarana (Paraná)



Pitanga (Paraná)



Rolândia (Paraná)



São Gonçalo do Amarante (Rio Grande do Norte)



Giruá (Rio Grande do Sul)



Santo Cristo (Rio Grande do Sul)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.