Hoje, 21 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 21 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban; saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 21 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Neste terça-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/2026), dez cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 21 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Santa Inês (Bahia)



Goiatuba (Goiás)



Bacuri (Maranhão)



Santa Inês (Maranhão)



Poconé (Mato Grosso)



Campo Bonito (Paraná)



Palmital (Paraná)



Santa Inês (Paraná)



Sulina (Paraná)



Maruim (Sergipe)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.