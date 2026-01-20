OVNIs em Quixadá: relato de Rachel de Queiroz e outros casos

Pedra do ET é ponto turístico em Quixadá, no Ceará. Entenda a fama da cidade que atrai Óvnis para o Sertão / Crédito: Arquivo / O POVO

Entre o céu estrelado de Quixadá, município do Ceará, um Óvni (Objeto Voador Não Identificado) foi avistado nos anos 1960. Até os dias de hoje, moradores comentam sobre o caso e relatam outras aparições. Rachel de Queiroz foi colunista do O Cruzeiro por quase duas décadas, mas em 13 de maio de 1960 publicou um texto diferente do costumeiro. O título era “Objeto voador não identificado”, em caixa alta.

A escritora avistara um Óvni enquanto passava suas férias em Quixadá, sertão do Ceará. A cidade, conhecida por suas formações rochosas, é palco de fenômenos ufológicos e místicos há décadas. Saiba mais sobre as aparições cearenses:

O que Rachel de Queiroz viu no céu?

Há 60 anos, Rachel de Queiroz iniciava o texto de sua coluna no O Cruzeiro explicando que não faria uma crônica como as de todo dia, mas queria apenas compartilhar um depoimento. A cearense endossa que não diria nada além da verdade em cada linha seguinte. Raquel estava em sua fazenda “Não me Deixe”, no distrito de Daniel de Queiroz. Por volta de “seis e meia da tarde”, enquanto estava na cozinha, a escritora ouviu um grito de seu marido a chamando para o lado de fora da casa. Ele estava no alpendre junto de alguns homens, todos olhando para cima. O céu estava escuro e estrelado, como de costume, mas uma luz alaranjada brilhava mais ao norte, causando estranhamento.

“Bola envoada, feito uma lua, e no meio dela uma luz forte, uma espécie de núcleo, que aumentava e diminuía, correndo sempre na horizontal, e o poente ao nascente”, descreveu. A candeia brilhava de maneira alternada, com seus raios em vários formatos. Ora muito forte, irradiada como “estrelas de Natal”; ora quase apagada. O objeto não identificado, como foi chamado pela escritora, sumiu bruscamente às 18h45min e não retornou. Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Quem mais viu?

“Pelo menos umas vinte pessoas estavam conosco, no terreiro da fazenda, e todas viram o que nós vimos. E que moram a alguns quilômetros de distância, nos vêm contar a mesma coisa”, escreveu Raquel em seu texto para O Cruzeiro.