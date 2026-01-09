O que é o Janeiro Branco? Entenda campanha pela saúde mental

O que é o Janeiro Branco? Entenda campanha em prol da saúde mentalJaneiro Branco defende que, para uma saúde integral, o cuidado com a mente é essencial. A campanha, de origem brasileira, ocorre anualmente; saiba mais
Muitas vezes, o direito à saúde é reduzido à ausência de doenças físicas ou ao acesso a hospitais. No entanto, o movimento Janeiro Branco educa, anualmente, que não existe saúde, nem dignidade humana, sem o bem-estar mental.
"Cuidar da mente é essencial e deve ser prioridade para qualquer pessoa", defende o Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco.
Criada em 2014, a campanha brasileira dedica-se a promover a saúde emocional, provocando a reflexão de que o cuidado com a mente é um direito fundamental e parte inseparável da saúde integral.
Em 2026, a iniciativa adota o lema "Paz. Equilíbrio. Saúde Mental", simbolizado por um post-it amarelo.
Janeiro Branco: origem da campanha
O movimento nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e rapidamente se expandiu, tornando-se hoje uma das maiores iniciativas globais dedicada ao tema. Embora compartilhe o universo da psicologia com o Setembro Amarelo, o psicólogo e psicoterapeuta transpessoal Luiz Fernando Moraes explica que o Janeiro Branco possui um foco distinto.
"Enquanto o Setembro Amarelo enfatiza a prevenção ao suicídio, o Janeiro Branco foca no bem-estar psíquico e na necessidade de compreender as demandas mais amplas do ser humano", afirma o especialista.
O objetivo é sensibilizar a sociedade, combater estigmas e incentivar práticas preventivas em famílias, escolas e empresas, contando com o apoio de uma rede de voluntários e instituições.
Símbolos do Janeiro Branco 2026
Historicamente, o símbolo da campanha é uma folha em branco, o que representa a possibilidade de escrever uma nova história. Em 2026, porém, o post-it amarelo assume o protagonismo.
O IDHJB descreve o post-it como um veículo universal de comunicação, comumente associado a lembretes de tarefas e à pressa do cotidiano. Na campanha deste ano, o item foi ressignificado: o que antes simbolizava urgência, agora carrega mensagens de pausa, cuidado e consciência.
"Quando a mente encontra paz, tudo ao redor respira melhor, inclusive nossas instituições, territórios e relações sociais, tão impactadas pela urgência das necessidades psicossociais humanas", afirma o Instituto.
Janeiro Branco: o equilíbrio de múltiplas dimensões
Para o IDHJB, o lema de 2026 surge em um momento crítico. "O mundo está exausto de pressões, urgências e silêncios. Precisamos recuperar o centro e resgatar a serenidade", registra em seu site institucional.
aprofunda essa necessidade de equilíbrio ao citar a complexidade da experiência humana. Segundo ele, a saúde mental não é um estado isolado, mas o resultado da harmonia entre diversas áreas da vida.
Ele cita a pirâmide de Abraham Maslow, psicólogo americano, que apresenta uma divisão hierárquica em que as necessidades consideradas de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto.
"O esquema de Maslow nos mostra que o ser humano possui vários níveis de demandas. Precisamos nos alimentar e morar bem; há a necessidade de uma sexualidade saudável e de pertencimento familiar e social. Precisamos de trabalho digno, afeto, amor e de uma visão de mundo que satisfaça nossos anseios intelectuais e espirituais"
Luiz Fernando Moraes, psicólogo
O psicólogo recorda dos chakras, fazendo uma analogia com tradições orientais para ilustrar essa pluralidade.
"O conceito hinduísta mostra que temos múltiplas dimensões e precisamos equilibrar todos os aspectos do nosso ser. Uma vida e um psiquismo saudáveis compreendem o equilíbrio de todas essas dimensões", explica.
O autocuidado através do tempo
Para alcançar esse estado de harmonia em "um mundo acelerado", como destaca o IDHJB, Moraes sugere que a chave reside na gestão do nosso tempo. É necessário ter o tempo profissional, da atividade física, dos amigos, da família, do lazer e da espiritualidade, por exemplo.
"O equilíbrio desses tempos nos leva ao equilíbrio do ser; isso é parte essencial do autocuidado. No processo terapêutico, sob uma visão holística e transpessoal, buscamos a harmonização de todos esses aspectos para sermos, enfim, felizes e saudáveis", finaliza o profissional.