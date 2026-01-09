O que é o Janeiro Branco? Entenda campanha pela saúde mental

Janeiro Branco conscientiza sobre saúde integral; saiba mais detalhe sobre a campanha, de origem brasileira / Crédito: Reprodução/Freepik

Muitas vezes, o direito à saúde é reduzido à ausência de doenças físicas ou ao acesso a hospitais. No entanto, o movimento Janeiro Branco educa, anualmente, que não existe saúde, nem dignidade humana, sem o bem-estar mental. "Cuidar da mente é essencial e deve ser prioridade para qualquer pessoa", defende o Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco.

Criada em 2014, a campanha brasileira dedica-se a promover a saúde emocional, provocando a reflexão de que o cuidado com a mente é um direito fundamental e parte inseparável da saúde integral.

"Enquanto o Setembro Amarelo enfatiza a prevenção ao suicídio, o Janeiro Branco foca no bem-estar psíquico e na necessidade de compreender as demandas mais amplas do ser humano", afirma o especialista. O objetivo é sensibilizar a sociedade, combater estigmas e incentivar práticas preventivas em famílias, escolas e empresas, contando com o apoio de uma rede de voluntários e instituições. Os dilemas em torno da saúde mental; CONFIRA a série de reportagens Símbolos do Janeiro Branco 2026 Historicamente, o símbolo da campanha é uma folha em branco, o que representa a possibilidade de escrever uma nova história. Em 2026, porém, o post-it amarelo assume o protagonismo.

