Quem é a vidente que viralizou com previsões para 2026

Saiba quem é a vidente que viralizou com previsões para 2026Conheça Baba Vanga, vidente que previu a morte de Stalin e os ataques do 11 de setembro. Em supostas previsões, humanos conhecerão extraterrestes em 2026
Costumeiramente, o nome de Baba Vanga volta a ser citado no início de um novo ano. Desta vez, viralizaram suas visões para 2026, quando os seres humanos registrarão o primeiro contato com extraterrestes.
Batizada como Vangelia Pandeva Gushterova, conhecida como Baba Vanga, foi uma vidente e fisioterapeuta búlgara. Entre as previsões mais famosas atribuídas a ela, está a morte de Stalin, a contaminação de Chernobyl e os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas.
Apesar de seu falecimento em 1996 e adivinhações controversas, suas supostas visões continuam repercutindo. A seguir, conheça a história da mística que perdeu a visão e ganhou o dom da vidência.
Como Baba Vanga virou vidente?
Vanga nasceu em 31 de janeiro de 1911, na região que hoje pertence à Macedônia do Norte, na península balcânica. Por volta dos 12 anos sofreu um acidente que resultou na perda gradual de sua visão, envolvendo um tornado.
Segundo relatos, a mística ficou cega completamente aos 16 anos mas, supostamente, passou a enxergar de outra forma. Vanga ganhou fama durante a Segunda Guerra Mundial, atraindo pessoas que a procuravam por seus supostos poderes de cura ou que pediam para procurar seus entes queridos.
Em decorrência de um câncer de mama, Baba faleceu em 11 de agosto de 1996. Após isso, as previsões atribuídas a ela foram documentadas por familiares e seguidores. Vanga era analfabeta.
Previsões de Baba Vanga
A crença popular é de que suas previsões se estenderiam até o ano de 5079, quando o fim da humanidade aconteceria. Os seguidores de Baba relatam que a vidente teria contado que o começo do fim do mundo iniciaria em 2025, precedido por uma sequência de catástrofes.
Algumas previsões já se concretizaram, outras, ainda estão por vir. A seguir, confira as histórias mais conhecidas sobre as visões de Baba Vanga:
Segunda Guerra Mundial
Uma das grandes previsões de Baba Vanga foi a Segunda Guerra Mundial. A vidente teria dito que "a guerra engolirá o mundo. Irmãos lutarão contra irmãos. Grandes nações cairão e muitas vidas serão perdidas".
Em 1940, ela supostamente descreveu um cavaleiro de aço que apareceu como um prenúncio de coisas terríveis. Dias depois, a Bulgária, seu país natal, passou a integrar o Eixo liderado pela Alemanha nazista.
Chernobyl
Uma história contada pelos familiares apontam que o acidente em Chernobyl também foi visto por Vanga anos antes de acontecer. Segundo eles, ela teria dito que "a grande desgraça virá de uma estrela envenenada e a luz trará morte".
A análise da frase foi feita a partir de conhecimentos bíblicos. Em Apocalipse, uma estrela chamada Absinto cai do céu e envenena as águas, e, concidentemente, a planta absinto se chama Chernobyl em ucraniano.
Ataque às Torres Gêmeas
A vidente Baba teria tido, em 1989, uma premonição de ataque aos Estados Unidos. "Horror, horror. Os irmãos americanos vão cair após um ataque com aves de aço. Sangue inocente será derramado", teria sido dito por ela.
Em 11 de setembro de 2001, as chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque, sofreram ataques aéreos. Com a queda da estrutura dos prédios, cerca de 3.000 pessoas morreram.
Baba Vanga: o que não se cumpriu?
Apesar dos acertos, as profecias de Baba Vanga são corriqueiramente questionadas devido a falta de provas de que realmente foram feitas por Baba Vanga e previsões que ainda não concretizaram.
Entre elas:
- Terceira Guerra Mundial: um grande conflito global foi previsto para acontecer entre os anos 2010 e 2014;
- Copa do Mundo de 1994: a final do campeonato iria ser disputada por duas seleções que começavam com "B", entretanto, os finalistas foram Brasil e Itália. Na época, os fãs acreditavam que a Bulgária ganharia a Copa;
- Último presidente dos EUA: o 45º presidente dos Estados Unidos seria o último do País, no entanto, Joe Biden sucedeu Donald Trump como o 46º
Também foram atribuídas a Vanga previsões de uma série de eventos catastróficos para 2023, incluindo a explosão nuclear, alteração na órbita da Terra, uma grande tempestade e o uso de uma arma biológica por uma superpotência.
A partir daquele ano, Baba teria previsto que apenas bebês feitos em laboratórios nasceriam. Porém, apesar de não envolver uma explosão em uma usina propriamente dita, um trem que transportava substâncias tóxicas descarrilhou nos Estados Unidos no início de 2023.