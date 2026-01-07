Quem é a vidente que viralizou com previsões para 2026

Baba Vanga é uma das maiores videntes do século atual / Crédito: Reprodução / History Chanel

Costumeiramente, o nome de Baba Vanga volta a ser citado no início de um novo ano. Desta vez, viralizaram suas visões para 2026, quando os seres humanos registrarão o primeiro contato com extraterrestes. Batizada como Vangelia Pandeva Gushterova, conhecida como Baba Vanga, foi uma vidente e fisioterapeuta búlgara. Entre as previsões mais famosas atribuídas a ela, está a morte de Stalin, a contaminação de Chernobyl e os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas.

Apesar de seu falecimento em 1996 e adivinhações controversas, suas supostas visões continuam repercutindo. A seguir, conheça a história da mística que perdeu a visão e ganhou o dom da vidência. Como Baba Vanga virou vidente? Vanga nasceu em 31 de janeiro de 1911, na região que hoje pertence à Macedônia do Norte, na península balcânica. Por volta dos 12 anos sofreu um acidente que resultou na perda gradual de sua visão, envolvendo um tornado. Segundo relatos, a mística ficou cega completamente aos 16 anos mas, supostamente, passou a enxergar de outra forma. Vanga ganhou fama durante a Segunda Guerra Mundial, atraindo pessoas que a procuravam por seus supostos poderes de cura ou que pediam para procurar seus entes queridos.

Em decorrência de um câncer de mama, Baba faleceu em 11 de agosto de 1996. Após isso, as previsões atribuídas a ela foram documentadas por familiares e seguidores. Vanga era analfabeta. Previsões de Baba Vanga Estátua em homenagem à vidente Baba Vanga em Rupite, na Bulgária Crédito: Reprodução / TripAdvisor A crença popular é de que suas previsões se estenderiam até o ano de 5079, quando o fim da humanidade aconteceria. Os seguidores de Baba relatam que a vidente teria contado que o começo do fim do mundo iniciaria em 2025, precedido por uma sequência de catástrofes.

Algumas previsões já se concretizaram, outras, ainda estão por vir. A seguir, confira as histórias mais conhecidas sobre as visões de Baba Vanga: Segunda Guerra Mundial Uma das grandes previsões de Baba Vanga foi a Segunda Guerra Mundial. A vidente teria dito que "a guerra engolirá o mundo. Irmãos lutarão contra irmãos. Grandes nações cairão e muitas vidas serão perdidas". Em 1940, ela supostamente descreveu um cavaleiro de aço que apareceu como um prenúncio de coisas terríveis. Dias depois, a Bulgária, seu país natal, passou a integrar o Eixo liderado pela Alemanha nazista.