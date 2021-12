Vidente 'Baba Vanga' previu nova pandemia em 2022 e cenário pessimista

A mulher tem em seu currículo a antecipação do atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro e a morte da princesa Diana

Nascida na Bulgária, a vidente Vangelia Gushterova, conhecida como "Baba Vanga" e que perdeu a visão quando tinha 12 anos, fez algumas previsões para 2022. A mulher tem em seu currículo a antecipação do atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro e a morte da princesa Diana. Para o próximo ano, ela também previu uma nova pandemia.

O mais curioso é que Baba Vanga morreu em 1996, aos 84 anos, e até hoje muitos acreditam que suas previsões continuam a se concretizar. Aqueles que esperavam um ano próspero, de muita saúde e paz, não gostaram muito das previsões feitas.

Sobre o assunto China amplia confinamento na região norte por aumento de casos de Covid

Conversas entre Moscou e EUA devem começar após o ano-novo, diz chanceler russo

China busca autossuficiência tecnológica, alimentando tensões com EUA e Europa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela dizia que foi abençoada por Deus e que com o dom da vidência conseguiu antecipar acontecimentos, os quais remetem até o ano 5079. Para 2022, as previsões são bastante assustadoras, segundo o jornal britânico The Mirror.

Segundo ela, em 2022 ocorrerá uma outra pandemia, a qual começará na Sibéria, por conta de um vírus congelado liberado pela mudança climática. O problema climático irá acarretar em episódios de tsunamis na Austrália e em países da Ásia. Vangelia também disse que em muitos países as populações irão sofrer pela escassez de água potável.

Por fim, ela previu que um asteroide enviado por alienígenas atingirá a Terra. Estes, na verdade, serão visitantes do espaço que atacarão o planeta, conforme a vidente.



Tags