Chernobyl 2.0? Entenda o que aconteceu em Ohio, Estados Unidos

O descarrilamento de um trem na fronteira entre Ohio e Pensilvânia, Estados Unidos, no início de fevereiro, deixou os moradores da cidade de East Palestine em alerta. Entre os 50 vagões, 10 transportavam substâncias tóxicas, como o cloreto de vinila.

A empresa ferroviária Norfolk Southern Railway, responsável pelo trem, executou uma liberação controlada do cloreto no dia 6 de fevereiro, com o objetivo de prevenir uma explosão. O resultado foram chamas e fumaça preta vistas acima da região.

Os gases tóxicos e de potencial mortal liberados no ar incitaram os governadores dos estados de Ohio e Pensilvânia, Mike DeWine e Josh Shapiro, a emitir uma evacuação imediata em áreas ao redor de East Palestine.

Os moradores foram autorizados a voltar às suas casas na quarta-feira, 08 de fevereiro, após autoridades de saúde estaduais e locais determinarem níveis baixos para contaminantes preocupantes.

Em seu comunicado à imprensa, o governador DeWine destacou a presença de um monitoramento contínuo do ar na área. A Norfolk Southern Railroad também contratou um empreiteiro independente para leituras de qualidade do ar dentro das casas.

Trem descarrilado em Ohio: O que é cloreto de vinila?



O cloreto de vinila, produzido industrialmente para uso comercial, é um gás incolor capaz de queimar facilmente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer nos EUA, o composto químico é produzido a partir da combustão na fumaça do tabaco.

A exposição ao gás está associada a potenciais cancerígenos, como o câncer de fígado. “Se um suprimento de água estiver contaminado, o cloreto de vinila pode entrar no ar doméstico quando a água for usada para tomar banho, cozinhar ou lavar roupas”, avisa o Instituto.

Chernobyl 2.0? Reação dos internautas

O trem descarrilado em Ohio alcançou os trending topics do Twitter no Brasil com o título de “Chernobyl 2.0”. O nome faz referência ao desastre ocorrido em 1986 na cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia.

Na época, o reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera, expondo os seus habitantes a níveis extremos.

