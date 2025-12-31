Confira origem dos memes que mais marcaram as redes sociais em 2025

"Patixa Teló", "vou dar tudo de mim" e "quebrar tudo dentro do CRAS" são alguns dos memes que embalaram o ano de 2025

Esse fenômeno que rapidamente se torna viral começa a ser replicado em diferentes situações do cotidiano, proporcionando momentos de descontração e boas risadas. O POVO separou alguns dos maiores e melhores memes de 2025 para os nossos seguidores, confira:

O ano de 2025 vai se despedindo, mas sem deixar pelo caminho diferentes novos memes que fizeram parte do vocabulário da internet. Os memes podem se apresentar por meio de fotos, vídeos ou até mesmo áudios.

Logo no começo de 2025, A atriz Fernanda Torres entregou um dos memes mais emblemáticos da carreira, quando afirmou estar se sentindo como um Pikachu, criatura mística do universo Pokémon, durante uma entrevista na Comic Con Experience (CCXP).

A influenciadora Bia Nogueira deu a resposta perfeita em forma de meme para se livrar de toda e qualquer situação. “Amiga, não tem nem o p do perigo” nasce como uma forma imutável de recusar uma situação desconfortável.

“Amiga, não tem nem o P do perigo”

Fernanda posteriormente explicou que a comparação com o personagem do desenho animado aconteceu porque ela estava recebendo muito carinho do público. O meme teve seu ápice durante a corrida do Oscar deste ano, que rendeu ao Brasil o primeiro prêmio na premiação mais prestigiado do Cinema mundial.

metade de dezembro e eu tô igual ao meme do “por mim”, não ligando pra nada e achando tudo perfeitamente normal pic.twitter.com/TZdSrCpKgr

O dizer, já consolidado pelo saber popular, ganhou novos contornos e atingiu um público mais jovem a partir da entonação e caras e bocas feitas pela influencer.

quando eu sei que aquela indireta foi pra mim mas não consigo provar pic.twitter.com/LGSiWElQRv

Um macaquinho suave e “de boas na lagoa” ganhou o coração dos internautas que são amantes de figurinhas de WhatsApp. O meme que consiste em um macaco deitado com uma legenda escrita “POR MIM!!” é a representação de um enorme "tanto faz", "não ligo para isso".

O seriado de drama criminal “Dexter” também conseguiu figurar entre os memes de 2025. Uma cena onde o personagem James Doakes está dentro de um carro encarando desconfiado ganhou a internet neste ano.

Para os internautas, a cena exprime de maneira objetiva o “sexto sentido”: quando você sente que algo está errado, mas não possui as ferramentas para provar o sentimento ou a desconfiança. Aplicado a pessoas, propostas ou até mesmo sonhos, o meme possui um amplo leque de usos.

Patixa

“A rainha do Amazonas” ou simplesmente Patixa Teló é uma influenciadora trans com síndrome de Down que conquistou o Brasil após ganhar notoriedade participando do “Rancho do Maia”, reality show promovido pelo influenciador Carlinhos Maia.

Patixa chama atenção pela contradição nas falas e o bom humor para falar sobre situações do cotidiano. A "rainha" é conhecida pela relação de amor e ódio que nutre por Manaus e pelas diferentes versões das histórias que conta sobre o seu passado.

Tem que ir, né, fia, é contrato

Outro meme que ganhou vida em 2025 e promete ficar um bom tempo na fala popular, nasceu, na verdade, no ano de 2013. Mas foi consagrado no TikTok este ano, quando viralizou um vídeo de Lu Schievano, participante da sexta temporada do reality show A Fazenda, respondendo perguntas de fãs de modo bem direto.

Lu respondia perguntas de internautas durante uma transmissão ao vivo quando recebeu o seguinte questionamento, ‘Lu, você vai participar da festa de encerramento da temporada de A Fazenda?’. A participante responde de maneira bastante objetiva que estará presente porque “tem que ir, né, fia, é contrato” e desde então a frase é utilizada para confirmar a participação em eventos e situações, os quais você não gostaria de estar inserido.

Derrubar tudo dentro do CRAS

A “diva do CRAS”, Merianne silva, uma influenciadora de humor, conquistou espaço dentre os memes de 2025, quando, para gravação de uma esquete, foi até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ameaçou “derrubar tudo dentro do CRAS” caso não recebesse o benefício social.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão pela internet, gerando milhares de virais. A fala é utilizada quando algo não sai do que jeito que planejamos e segue gerando debate sobre a postura dela no centro de acolhimento popular.

Vou dar tudo de mim

A criadora de conteúdo digital, Nicolly Martins repercutiu durante todo o ano de 2025 com seu humor acessível sobre os mais diversos assuntos. Contudo, um vídeo específico ocasionou uma mudança no linguajar da internet. O meme "eu vou dar tudo de mim, não vai sobrar nada, na-da!" adentrou rapidamente o cotidiano dos internautas.

Nicolly mudou a forma de se fazer uma promessa. Quando a influenciadora promete dar tudo o que pode, ela revela que todo o esforço possível será feito para que algo seja realizado.

