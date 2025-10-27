Vini Jr e Virginia Fonseca ironizam memes em primeira aparição juntos no Instagram

Segundo informações, há uma expectativa de que o astro do Real Madrid e a influenciadora oficializem a relação nesta viagem / Crédito: Jogada 10

Virginia Fonseca atiçou seus seguidores nesta segunda-feira (27) com sua primeira postagem acompanhada de Vini Jr., ainda que de “forma misteriosa”. Em ironia aos memes que tomaram conta das redes durante sua última visita à Espanha, o craque do Real Madrid apareceu coberto, escondendo o rosto durante o post da influenciadora, na mesa de um restaurante.

Minutos depois, Vinicius confirmou o que estava encarado e repostou a primeira foto acompanhado de Virginia, junto a um emoji de olhinhos misteriosos. Vale pontuar que o astro merengue nunca assumiu um romance publicamente, apesar dos diversos affairs que manteve nos últimos anos. A publicação viralizou rapidamente e movimento as redes, com comentários do tipo “Debochando dos haters com classe”. Outros mais entusiastas com o romance já estão apostando no pedido de namoro em breve: “Daqui a pouco assumem”. “Vinicius, já pediu a maior das maiores em namoro?”, questionou uma seguidora dela. Já os fãs do atleta reagiram com surpresa: “Ih, postou fotinha. Se apaixonou mesmo”. Reencontro sela reconciliação Apesar de ser a quarta viagem de Virginia a Madri desde o início do affair com o jogador, desta vez parece que o contexto é bem diferente. O relacionamento dos dois deu uma balançada após a modelo Day Magalhães divulgar prints de conversas atribuídas ao astro, sugerindo que eles mantinham vínculo durante a estadia de Fonseca na mansão do astro na Espanha.

Virginia assumiu pela primeira vez o affair com o jogador, mas pôs um ponto final na sequência. A separação durou poucos dias, até o atacante publicar um pedido de desculpas público em seu perfil no Instagram direcionado à empresária. A partir disso, reataram as conversas e iniciaram o processo de reaproximação. Desta vez, Fonseca levou amigos mais próximos e se programa para receber familiares muito em breve, visto que trata-se de uma estadia mais longa no país. Se tudo seguir conforme divulgado pelo ‘Extra’, a empresária apresentará seus filhos ao jogador ainda nesta viagem, e ele, ao que tudo indica, assumirá seu primeiro namoro público. Em entrevista ao portal LeoDias, questionada sobre a possibilidade de um pedido de namoro, Virginia respondeu em tom de desconhecimento. “Não sei. Seja o que Deus quiser, está nas mãos de Deus”.

Interações de Vini Jr. e Virginia Ainda que não tenham oficializado, os dois também já não fazem questão de esconder o envolvimento. Não à toa, a influenciadora tem aparecido constantemente acompanhada da mãe e de outros familiares do jogador. Os dois também mantêm uma comunicação, ainda que discreta, nas redes sociais. Nas últimas semanas, Vinicius comentou e curtir parte das publicações da empresária. Virginia, que apresenta o programa Sabadou no SBT, deixou episódios gravados antes da viagem para poder estender seu período na Espanha. Mãe de três filhos do relacionamento anterior com Zé Felipe, a influenciadora tem conciliado agendas de trabalho com a vida pessoal — e agora também com os compromissos internacionais.