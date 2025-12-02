Hoje, 2 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 2 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga2 de dezembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 2.
O dia 2 de dezembro de 2025 (02/12/2025) tem feriados em 14 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 2 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Olho D'Água Das Flores (Alagoas)
- Paulo Jacinto (Alagoas)
- Ipiau (Bahia)
- Santa Rita (Maranhão)
- Aroeiras (Paraíba)
- Uirauna (Paraíba)
- Regeneração (Piauí)
- Alto Alegre (Rio Grande do Sul)
- Boa Vista do Burica (Rio Grande do Sul)
- Nova Hartz (Rio Grande do Sul)
- Aracatuba (São Paulo)
- Avai (São Paulo)
- Martinópolis (São Paulo)
- Presidente Alves (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.