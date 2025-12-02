Hoje, 2 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Imagem de apoio ilustrativo. Dia 2 de dezembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais. / Crédito: FERNANDA BARROS

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 2.

O dia 2 de dezembro de 2025 (02/12/2025) tem feriados em 14 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro Sobre o assunto Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: