Quinto dia útil dezembro de 2025: qual a data para pagamento?

Qual é o quinto dia útil de dezembro? Saiba data de pagamentos em 2025Saiba qual é o 5º dia útil de dezembro de 2025, como funciona a contagem prevista na CLT e o que empresas e trabalhadores precisam observar para evitar atrasos
Com a chegada de dezembro, muitas empresas entram em ritmo de fechamento anual e precisam se organizar para quitar a folha de pagamento antes das festas.
Para quem administra equipes ou cuida do setor financeiro, conhecer a data exata do quinto dia útil é essencial para manter o fluxo de caixa saudável e cumprir a legislação trabalhista.
O quinto dia útil é o prazo determinado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para que salários sejam pagos sem atraso.
De acordo com o artigo 459, parágrafo 1º, o empregador deve realizar o depósito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, considerando sábados como dias úteis para essa finalidade.
Quando é o quinto dia útil de dezembro de 2025? Veja a data
Em 2025, o quinto dia útil de dezembro cai na sexta-feira, 5 de dezembro. Esse é o limite para que as empresas depositem os salários referentes ao mês de novembro dentro do prazo previsto pela lei.
Ter a data no radar evita transtornos, especialmente em um mês em que despesas extras são comuns e a equipe depende do pagamento em dia para organizar suas próprias finanças.
Como funciona a contagem em dezembro? Entenda a regra
A maior dúvida sobre o quinto dia útil é se o sábado entra no cálculo. Para efeitos trabalhistas, ele conta como dia útil, mesmo que o estabelecimento não funcione nesse dia. A contagem exclui apenas domingos e feriados, sejam nacionais, estaduais ou municipais.
Veja como fica a contagem de dezembro de 2025:
- 1º dia útil: 1º de dezembro (segunda-feira)
- 2º dia útil: 2 de dezembro (terça-feira)
- 3º dia útil: 3 de dezembro (quarta-feira)
- 4º dia útil: 4 de dezembro (quinta-feira)
- 5º dia útil: 5 de dezembro (sexta-feira)
O que acontece se a empresa atrasar o pagamento?
Atrasar o salário, ainda que por um dia, pode trazer problemas trabalhistas e desgastar o clima organizacional.
Além de multa e correção monetária previstas na CLT, o atraso tende a gerar desmotivação, especialmente em dezembro, período em que muitos trabalhadores enfrentam despesas extras com festas, viagens e preparativos para o início do ano.
Garantir que a folha esteja organizada e paga dentro do prazo é uma forma de demonstrar responsabilidade, respeito e compromisso com a equipe.
Como os trabalhadores podem se preparar para o quinto dia útil
O quinto dia útil costuma movimentar bancos, lotéricas e aplicativos de pagamento. Para evitar filas e instabilidades, é recomendável antecipar boletos, revisar o orçamento e planejar gastos. Assim, o trabalhador consegue organizar melhor o salário já nos primeiros dias do mês.