Quinto dia útil dezembro de 2025: qual a data para pagamento?

Com a chegada de dezembro, muitas empresas entram em ritmo de fechamento anual e precisam se organizar para quitar a folha de pagamento antes das festas. Para quem administra equipes ou cuida do setor financeiro, conhecer a data exata do quinto dia útil é essencial para manter o fluxo de caixa saudável e cumprir a legislação trabalhista.

Ter a data no radar evita transtornos, especialmente em um mês em que despesas extras são comuns e a equipe depende do pagamento em dia para organizar suas próprias finanças. Como funciona a contagem em dezembro? Entenda a regra A maior dúvida sobre o quinto dia útil é se o sábado entra no cálculo. Para efeitos trabalhistas, ele conta como dia útil, mesmo que o estabelecimento não funcione nesse dia. A contagem exclui apenas domingos e feriados, sejam nacionais, estaduais ou municipais. Veja como fica a contagem de dezembro de 2025: