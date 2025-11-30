Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 30 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

30 de novembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais no Ceará e em outras cidades brasileiras. Saiba onde
Autor Arthur Albano
Arthur Albano Estagiário
Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros neste domingo, 30.

O dia 30 de novembro de 2025 (30/11/2025) tem feriados em 80 cidades brasileiras. No Ceará, há três folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 30 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Atalaia (Alagoas)
  • Cacimbinhas (Alagoas)
  • Campo Alegre (Alagoas)
  • Teotônio Vilela (Alagoas)
  • Pedra Branca do Amapari (Amapá)
  • Caravelas (Bahia)
  • Coaraci (Bahia)
  • Ituberá (Bahia)
  • Mortugaba (Bahia)
  • Mucuri (Bahia)
  • Nova Viçosa (Bahia)
  • Barreira (Ceará)
  • Pindoretama (Ceará)
  • Senador Pompeu (Ceará)
  • Brasília (Distrito Federal)
  • Ecoporanga (Espírito Santo)
  • Águas Lindas de Goiás (Goiás)
  • Alexânia (Goiás)
  • Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
  • Cabeceiras (Goiás)
  • Cachoeira Alta (Goiás)
  • Cavalcante (Goiás)
  • Corumbá de Goiás (Goiás)
  • Formosa (Goiás)
  • Formoso (Goiás)
  • Goianápolis (Goiás)
  • Gouvelândia (Goiás)
  • Joviânia (Goiás)
  • Luziânia (Goiás)
  • Novo Gama (Goiás)
  • Planaltina (Goiás)
  • Santo Antônio do Descoberto (Goiás)
  • São João d’Aliança (Goiás)
  • Valparaíso de Goiás (Goiás)
  • Buritis (Minas Gerais)
  • Lagoa Formosa (Minas Gerais)
  • Lagoa Grande (Minas Gerais)
  • Muzambinho (Minas Gerais)
  • Rubim (Minas Gerais)
  • Cabeceira (Minas Gerais)
  • Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)
  • Rio Branco (Mato Grosso)
  • Remígio (Paraíba)
  • Itaguajé (Paraná)
  • Itambaracá (Paraná)
  • Laranjeiras do Sul (Paraná)
  • Santa Cruz de Monte Castelo (Paraná)
  • Cardoso Moreira (Rio de Janeiro)
  • São Francisco de Itabapoana (Rio de Janeiro)
  • São Miguel (Rio Grande do Norte)
  • São João da Baliza (Roraima)
  • Jaboticaba (Rio Grande do Sul)
  • Pirapó (Rio Grande do Sul)
  • São Jorge (Rio Grande do Sul)
  • Três Arroios (Rio Grande do Sul)
  • Siriri (Sergipe)
  • Adolfo (São Paulo)
  • Álvares Machado (São Paulo)
  • Cosmópolis (São Paulo)
  • Echaporã (São Paulo)
  • Elias Fausto (São Paulo)
  • Franco da Rocha (São Paulo)
  • Guapiaçu (São Paulo)
  • Guaraci (São Paulo)
  • Guarantã (São Paulo)
  • Herculândia (São Paulo)
  • Ibirarema (São Paulo)
  • Iepé (São Paulo)
  • Irapuã (São Paulo)
  • Lavínia (São Paulo)
  • Manduri (São Paulo)
  • Miracatu (São Paulo)
  • Neves Paulista (São Paulo)
  • Nova Aliança (São Paulo)
  • Oriente (São Paulo)
  • Paulo de Faria (São Paulo)
  • Quintana (São Paulo)
  • Registro (São Paulo)
  • Sales (São Paulo)
  • Tarumã (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

