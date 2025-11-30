Hoje, 30 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 30 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga30 de novembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais no Ceará e em outras cidades brasileiras. Saiba onde
Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros neste domingo, 30.
O dia 30 de novembro de 2025 (30/11/2025) tem feriados em 80 cidades brasileiras. No Ceará, há três folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 30 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Atalaia (Alagoas)
- Cacimbinhas (Alagoas)
- Campo Alegre (Alagoas)
- Teotônio Vilela (Alagoas)
- Pedra Branca do Amapari (Amapá)
- Caravelas (Bahia)
- Coaraci (Bahia)
- Ituberá (Bahia)
- Mortugaba (Bahia)
- Mucuri (Bahia)
- Nova Viçosa (Bahia)
- Barreira (Ceará)
- Pindoretama (Ceará)
- Senador Pompeu (Ceará)
- Brasília (Distrito Federal)
- Ecoporanga (Espírito Santo)
- Águas Lindas de Goiás (Goiás)
- Alexânia (Goiás)
- Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
- Cabeceiras (Goiás)
- Cachoeira Alta (Goiás)
- Cavalcante (Goiás)
- Corumbá de Goiás (Goiás)
- Formosa (Goiás)
- Formoso (Goiás)
- Goianápolis (Goiás)
- Gouvelândia (Goiás)
- Joviânia (Goiás)
- Luziânia (Goiás)
- Novo Gama (Goiás)
- Planaltina (Goiás)
- Santo Antônio do Descoberto (Goiás)
- São João d’Aliança (Goiás)
- Valparaíso de Goiás (Goiás)
- Buritis (Minas Gerais)
- Lagoa Formosa (Minas Gerais)
- Lagoa Grande (Minas Gerais)
- Muzambinho (Minas Gerais)
- Rubim (Minas Gerais)
- Cabeceira (Minas Gerais)
- Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)
- Rio Branco (Mato Grosso)
- Remígio (Paraíba)
- Itaguajé (Paraná)
- Itambaracá (Paraná)
- Laranjeiras do Sul (Paraná)
- Santa Cruz de Monte Castelo (Paraná)
- Cardoso Moreira (Rio de Janeiro)
- São Francisco de Itabapoana (Rio de Janeiro)
- São Miguel (Rio Grande do Norte)
- São João da Baliza (Roraima)
- Jaboticaba (Rio Grande do Sul)
- Pirapó (Rio Grande do Sul)
- São Jorge (Rio Grande do Sul)
- Três Arroios (Rio Grande do Sul)
- Siriri (Sergipe)
- Adolfo (São Paulo)
- Álvares Machado (São Paulo)
- Cosmópolis (São Paulo)
- Echaporã (São Paulo)
- Elias Fausto (São Paulo)
- Franco da Rocha (São Paulo)
- Guapiaçu (São Paulo)
- Guaraci (São Paulo)
- Guarantã (São Paulo)
- Herculândia (São Paulo)
- Ibirarema (São Paulo)
- Iepé (São Paulo)
- Irapuã (São Paulo)
- Lavínia (São Paulo)
- Manduri (São Paulo)
- Miracatu (São Paulo)
- Neves Paulista (São Paulo)
- Nova Aliança (São Paulo)
- Oriente (São Paulo)
- Paulo de Faria (São Paulo)
- Quintana (São Paulo)
- Registro (São Paulo)
- Sales (São Paulo)
- Tarumã (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Leia mais
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.