Hoje, 30 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Imagem de apoio ilustrativo. Dia 30 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, inclusive em Paracuru (na foto), no litoral do Ceará / Crédito: Fábio Lima/O POVO

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros neste domingo, 30. O dia 30 de novembro de 2025 (30/11/2025) tem feriados em 80 cidades brasileiras. No Ceará, há três folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 30 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Atalaia (Alagoas)



Cacimbinhas (Alagoas)



Campo Alegre (Alagoas)



Teotônio Vilela (Alagoas)

Pedra Branca do Amapari (Amapá)



Caravelas (Bahia)



Coaraci (Bahia)



Ituberá (Bahia)



Mortugaba (Bahia)



Mucuri (Bahia)



Nova Viçosa (Bahia)



Barreira (Ceará)



Pindoretama (Ceará)



Senador Pompeu (Ceará)



Brasília (Distrito Federal)



Ecoporanga (Espírito Santo)



Águas Lindas de Goiás (Goiás)



Alexânia (Goiás)



Alto Paraíso de Goiás (Goiás)



Cabeceiras (Goiás)



Cachoeira Alta (Goiás)



Cavalcante (Goiás)



Corumbá de Goiás (Goiás)



Formosa (Goiás)



Formoso (Goiás)



Goianápolis (Goiás)



Gouvelândia (Goiás)



Joviânia (Goiás)



Luziânia (Goiás)



Novo Gama (Goiás)



Planaltina (Goiás)



Santo Antônio do Descoberto (Goiás)



São João d’Aliança (Goiás)



Valparaíso de Goiás (Goiás)



Buritis (Minas Gerais)



Lagoa Formosa (Minas Gerais)



Lagoa Grande (Minas Gerais)



Muzambinho (Minas Gerais)



Rubim (Minas Gerais)



Cabeceira (Minas Gerais)



Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)



Rio Branco (Mato Grosso)



Remígio (Paraíba)



Itaguajé (Paraná)



Itambaracá (Paraná)



Laranjeiras do Sul (Paraná)



Santa Cruz de Monte Castelo (Paraná)



Cardoso Moreira (Rio de Janeiro)



São Francisco de Itabapoana (Rio de Janeiro)



São Miguel (Rio Grande do Norte)



São João da Baliza (Roraima)



Jaboticaba (Rio Grande do Sul)



Pirapó (Rio Grande do Sul)



São Jorge (Rio Grande do Sul)



Três Arroios (Rio Grande do Sul)



Siriri (Sergipe)



Adolfo (São Paulo)



Álvares Machado (São Paulo)



Cosmópolis (São Paulo)



Echaporã (São Paulo)



Elias Fausto (São Paulo)



Franco da Rocha (São Paulo)



Guapiaçu (São Paulo)



Guaraci (São Paulo)



Guarantã (São Paulo)



Herculândia (São Paulo)



Ibirarema (São Paulo)



Iepé (São Paulo)



Irapuã (São Paulo)



Lavínia (São Paulo)



Manduri (São Paulo)



Miracatu (São Paulo)



Neves Paulista (São Paulo)



Nova Aliança (São Paulo)



Oriente (São Paulo)



Paulo de Faria (São Paulo)



Quintana (São Paulo)



Registro (São Paulo)



Sales (São Paulo)



Tarumã (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: