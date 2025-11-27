Hoje, 27 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 27 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga27 de novembro não tem feriados nacionais, mas há oito folgas municipais no Ceará — além de em outras cidades brasileiras. Saiba onde
Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta quinta-feira, 27.
O dia 27 de novembro de 2025 (27/11/2025) tem feriados em 65 cidades brasileiras. No Ceará, há oito folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 27 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Cândido Sales (Bahia)
- Itaeté (Bahia)
- Malhada de Pedra (Bahia)
- Maracás (Bahia)
- Rio de Contas (Bahia)
- Wenceslau Guimarães (Bahia)
- Aracoiaba (Ceará)
- Chaval (Ceará)
- Jaguaruana (Ceará)
- Mombaça (Ceará)
- Paracuru (Ceará)
- Pindoretama (Ceará)
- Russas (Ceará)
- São Gonçalo do Amarante (Ceará)
- Boa Esperança (Espírito Santo)
- Vila Valério (Espírito Santo)
- Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
- Jussara (Goiás)
- Minaçu (Goiás)
- Perolândia (Goiás)
- Portelândia (Goiás)
- Parnarama (Maranhão)
- Bambuí (Minas Gerais)
- Bom Repouso (Minas Gerais)
- Campina Verde (Minas Gerais)
- Capinópolis (Minas Gerais)
- Ibirité (Minas Gerais)
- Itutinga (Minas Gerais)
- Monte Sião (Minas Gerais)
- Urucânia (Minas Gerais)
- Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)
- Campos de Júlio (Mato Grosso)
- Nova Xavantina (Mato Grosso)
- Curionópolis (Pará)
- Ouro Velho (Paraíba)
- Remígio (Paraíba)
- Barbosa Ferraz (Paraná)
- Centenário do Sul (Paraná)
- General Carneiro (Paraná)
- Itambé (Paraná)
- Pérola D’Oeste (Paraná)
- Santa Fé (Paraná)
- Sarandi (Paraná)
- Tuneiras do Oeste (Paraná)
- Loanda (Paraná)
- Paraíso do Norte (Paraná)
- Afonso Bezerra (Rio Grande do Norte)
- Baraúna (Rio Grande do Norte)
- Florânia (Rio Grande do Norte)
- Umarizal (Rio Grande do Norte)
- Esmeralda (Rio Grande do Sul)
- Sagrada Família (Rio Grande do Sul)
- São Martinho (Rio Grande do Sul)
- Itaiópolis (Santa Catarina)
- Meleiro (Santa Catarina)
- Palma Sola (Santa Catarina)
- Anhembi (São Paulo)
- Borebi (São Paulo)
- Monções (São Paulo)
- Pacaembu (São Paulo)
- Santópolis do Aguapeí (São Paulo)
- Tabapuá (São Paulo)
- Ubirajara (São Paulo)
- Vargem Grande Paulista (São Paulo)
- Palmeirópolis (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.