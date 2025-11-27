Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 27 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

27 de novembro não tem feriados nacionais, mas há oito folgas municipais no Ceará — além de em outras cidades brasileiras. Saiba onde
Tipo Notícia

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta quinta-feira, 27.

O dia 27 de novembro de 2025 (27/11/2025) tem feriados em 65 cidades brasileiras. No Ceará, há oito folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 27 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Cândido Sales (Bahia)
  • Itaeté (Bahia)
  • Malhada de Pedra (Bahia)
  • Maracás (Bahia)
  • Rio de Contas (Bahia)
  • Wenceslau Guimarães (Bahia)
  • Aracoiaba (Ceará)
  • Chaval (Ceará)
  • Jaguaruana (Ceará)
  • Mombaça (Ceará)
  • Paracuru (Ceará)
  • Pindoretama (Ceará)
  • Russas (Ceará)
  • São Gonçalo do Amarante (Ceará)
  • Boa Esperança (Espírito Santo)
  • Vila Valério (Espírito Santo)
  • Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
  • Jussara (Goiás)
  • Minaçu (Goiás)
  • Perolândia (Goiás)
  • Portelândia (Goiás)
  • Parnarama (Maranhão)
  • Bambuí (Minas Gerais)
  • Bom Repouso (Minas Gerais)
  • Campina Verde (Minas Gerais)
  • Capinópolis (Minas Gerais)
  • Ibirité (Minas Gerais)
  • Itutinga (Minas Gerais)
  • Monte Sião (Minas Gerais)
  • Urucânia (Minas Gerais)
  • Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)
  • Campos de Júlio (Mato Grosso)
  • Nova Xavantina (Mato Grosso)
  • Curionópolis (Pará)
  • Ouro Velho (Paraíba)
  • Remígio (Paraíba)
  • Barbosa Ferraz (Paraná)
  • Centenário do Sul (Paraná)
  • General Carneiro (Paraná)
  • Itambé (Paraná)
  • Pérola D’Oeste (Paraná)
  • Santa Fé (Paraná)
  • Sarandi (Paraná)
  • Tuneiras do Oeste (Paraná)
  • Loanda (Paraná)
  • Paraíso do Norte (Paraná)
  • Afonso Bezerra (Rio Grande do Norte)
  • Baraúna (Rio Grande do Norte)
  • Florânia (Rio Grande do Norte)
  • Umarizal (Rio Grande do Norte)
  • Esmeralda (Rio Grande do Sul)
  • Sagrada Família (Rio Grande do Sul)
  • São Martinho (Rio Grande do Sul)
  • Itaiópolis (Santa Catarina)
  • Meleiro (Santa Catarina)
  • Palma Sola (Santa Catarina)
  • Anhembi (São Paulo)
  • Borebi (São Paulo)
  • Monções (São Paulo)
  • Pacaembu (São Paulo)
  • Santópolis do Aguapeí (São Paulo)
  • Tabapuá (São Paulo)
  • Ubirajara (São Paulo)
  • Vargem Grande Paulista (São Paulo)
  • Palmeirópolis (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

