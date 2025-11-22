Hoje, 22 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 22 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros neste sábado, 22. O dia 22 de novembro de 2025 (22/11/2025) tem feriados em 17 cidades brasileiras. No Ceará, há seis folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 22 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Barro (Ceará)



Capistrano (Ceará)



Chaval (Ceará)



Itatira (Ceará)



Monsenhor Tabosa (Ceará)



Trairi (Ceará)



Piracanjuba (Goiás)



Peritoró (Maranhão)



Apiacás (Mato Grosso)



Pacajá (Pará)



Salgado de São Félix (Paraíba)



Santa Cecília do Pavão (Paraná)



Ji-Paraná (Rondônia)



Santa Cecília (Santa Catarina)



Álvaro de Carvalho (São Paulo)



Monte Castelo (São Paulo)



Presidente Alves (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: