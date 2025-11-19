Hoje, 19 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 19 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 19. O dia 19 de novembro de 2025 (19/11/2025) tem feriados em 11 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhuma folga municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 19 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Iporá (Goiás)



Pio XII (Maranhão)



Minas Gerais (Reduto)



Porto de Moz (Pará)



Cafeara (Paraná)



General Carneiro (Paraná)



Ivaiporã (Paraná)



Orizona (Paraná)



Paiçandu (Paraná)



Rancho Alegre (Paraná)



Santo Anastácio (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: