Hoje, 18 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 18 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Gabriel Neves/Viva Arpoeiras

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 18. O dia 18 de novembro de 2025 (18/11/2025) tem feriados em 5 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhuma folga municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 18 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Conde (Paraíba)



Agudos do Sul (Paraná)



Floresta (Paraná)



Ivatuba (Paraná)



Janiópolis (Paraná)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: