Assobiar à noite pode atrair cobras e diabos? Conheça a lenda

Assobiar à noite pode atrair cobras e diabos? Conheça a lendaDe crenças antigas a passagens bíblicas: o som do assobio carrega significados espirituais e superstições que atravessam culturas e séculos. Saiba curiosidades
Assobiar à noite pode parecer um simples hábito para alguns, mas em diversas culturas o gesto é cercado por medo e mistério.
De acordo com crenças populares, o som pode atrair cobras, espíritos malignos, ladrões e até, segundo histórias, o “próprio diabo”.
A superstição, presente em diferentes partes do mundo, mistura elementos do folclore, da religião e da observação da natureza, transformando o assobio em muito mais do que um som inocente.
Assobiar à noite atrai cobras? O que dizem as lendas do Japão e da Índia
No Japão, há uma superstição muito antiga: assobiar à noite atrai cobras. Mesmo nas grandes cidades, onde o ruído urbano parece afastar os mitos, essa crença resiste.
Segundo o folclore japonês, o som do assobio alcança os répteis, que se aproximam atraídos pela vibração — trazendo azar para quem o produziu.
Curiosamente, no Japão as cobras não são apenas símbolos de perigo, mas também criaturas sagradas.
Em algumas tradições budistas, acredita-se que elas sejam deuses ou espíritos protetores que assumiram forma terrena. A cobra listrada azul, por exemplo, é tida como uma divindade guardiã das casas.
Na Índia, por outro lado, o som é associado ao encantamento das serpentes. Os “encantadores de cobras” utilizam flautas para conduzir os movimentos dos animais, que reagem à vibração e não exatamente à melodia.
Essa prática antiga reforçou a ideia de que o som, seja ele de uma flauta ou de um assobio, pode realmente chamar serpentes.
O poder do som: o assobio como aviso ou presságio
Segundo o livro “O Rio Grande do Sul e a Diversidade do Folclore”, organizado por Cristina Rolim Wolffenbüttel, o assobio é uma forma de expressão sonora carregada de simbolismo.
Em várias culturas, ele é interpretado como uma espécie de sinal espiritual, um aviso do além ou um presságio de algo ruim que está por vir.
Há quem acredite que assobiar à noite pode despertar forças sobrenaturais, chamar ventos fortes, no caso dos marinheiros, ou até atrair entidades espirituais, como o Exu, nas tradições afro-brasileiras.
Para outras comunidades, o gesto pode convidar animais perigosos, como cobras, a se aproximarem. Essas crenças ajudam a moldar comportamentos e reforçam o papel do imaginário popular na construção da cultura.
O assobio na Bíblia: entre pragas e castigos divinos
O som do assobio também aparece em textos bíblicos, geralmente com conotações negativas. No Antigo Testamento, há diversas passagens nas quais o termo está ligado a pragas e punições.
Em Isaías 7:18, por exemplo, o “assobio do Senhor” é usado para atrair moscas e abelhas, representando pragas enviadas à terra.
Em Jeremias 19:8, uma cidade é descrita como objeto de “espanto e assobios” devido a suas desgraças.
Outras referências podem ser encontradas em Ezequiel 27:36, Crônicas 29:8 e Jó 27:23. Todas reforçam a ideia de que o assobio, na tradição judaico-cristã, está ligado a acontecimentos trágicos, calamidades e à ira divina.
Mais do que superstição, a crença reflete o modo como o ser humano tenta dar sentido ao desconhecido. Afinal, quando a escuridão cai e o silêncio domina, qualquer som pode parecer um chamado — seja para os deuses, os demônios ou apenas para a imaginação.