Assobiar à noite pode atrair cobras e diabos? Conheça a lenda

Antes da eletricidade, as noites eram silenciosas e envoltas em escuridão. Nesses contextos, qualquer som inesperado, como um assobio, poderia causar medo. / Crédito: Reprodução/Freepik

Assobiar à noite pode parecer um simples hábito para alguns, mas em diversas culturas o gesto é cercado por medo e mistério. De acordo com crenças populares, o som pode atrair cobras, espíritos malignos, ladrões e até, segundo histórias, o “próprio diabo”.

Curiosamente, no Japão as cobras não são apenas símbolos de perigo, mas também criaturas sagradas. Em algumas tradições budistas, acredita-se que elas sejam deuses ou espíritos protetores que assumiram forma terrena. A cobra listrada azul, por exemplo, é tida como uma divindade guardiã das casas. Na Índia, por outro lado, o som é associado ao encantamento das serpentes. Os “encantadores de cobras” utilizam flautas para conduzir os movimentos dos animais, que reagem à vibração e não exatamente à melodia.