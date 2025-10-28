Dia de São Judas Tadeu: conheça os milagres do santo

São Judas Tadeu é celebrado anualmente em 28 de outubro; confira os milagres do santo das causas impossíveis / Crédito: Reprodução / Diocese de São João Del Rei

O Dia de São Judas Tadeu é celebrado nesta terça-feira, 28 de outubro. A data marca a memória litúrgica do santo conhecido por interceder em situações consideradas impossíveis. Um dos doze apóstolos de Jesus, Judas Tadeu é lembrado por sua fé, sua intensa evangelização e pelos milagres atribuídos à sua intercessão após a morte.

A seguir, conheça alguns dos milagres e a história de São Judas Tadeu, a referência para os que buscam esperança em momentos de aflição e desespero. Leia mais Dia de São Judas Tadeu: saiba onde acompanhar as missas hoje em Fortaleza Sobre o assunto Dia de São Judas Tadeu: saiba onde acompanhar as missas hoje em Fortaleza Milagres de São Judas Tadeu

Durante muito tempo, São Judas Tadeu foi confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Seu nome voltou a ser reverenciado no século XIV, graças a Santa Brígida. Segundo relatos, Jesus teria aparecido a ela e dito:

“Invocai com grande confiança o meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos, por seu intermédio, a mim recorrerem.” Mesmo com poucas menções na Bíblia, São Judas Tadeu se tornou amplamente conhecido por sua poderosa intercessão em causas desesperadoras. Muitos fiéis relatam graças alcançadas após orações feitas em seu nome - desde curas inexplicáveis até soluções para dificuldades financeiras e proteção diante de perigos. Em diversos santuários dedicados ao santo ao redor do mundo, há registros de testemunhos e relatos de fé que reforçam sua fama de “santo das causas impossíveis”. A seguir, confira alguns relatos compartilhados pela Paróquia Santuário São Judas:

Testemunho de Vera Lúcia de Oliveira Ribeiro “Meu irmão teve paralisia infantil com 4 anos de idade, com perda de todos os movimentos do corpo. Lá no hospital, minha mãe pediu a São Judas Tadeu, em oração, por ele, pela sua cura. Quando meu irmão acordou no dia seguinte, levantou-se da cama, recuperado totalmente, andando, movimentando normalmente. O médico disse que foi milagre!” Testemunho de Eliana Pedra da Silva

“Sou voluntária aqui desde 1993, mas pela primeira vez eu pedi uma graça neste Santuário por mim. Em março caí e deu água no joelho. E pedi que São Judas intercedesse a Jesus para que a água do joelho secasse, pois doía e incomodava muito. Eu não sentia o osso, apenas a água. Depois que pedi a ele, não senti mais a água no joelho. Em 15 dias foi secando completamente. Não sinto mais dor. Já agradeci muito. Participei de uma missa em ação de graças e ofereço meu trabalho voluntário.” Testemunho de Katiana S. Martins Mori “Eu optei por ser mãe muito tarde, e me arrependi. Quando quis engravidar, com 8 anos de casada, não consegui. Desenvolvi endometriose. Resolvi fazer inseminação. Eu tinha apenas um óvulo e uma única chance.