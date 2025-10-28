Dia de São Judas Tadeu: conheça os milagres do santo

Dia de São Judas Tadeu: milagres do santo que você precisa conhecerJudas Tadeu, celebrado em 28 de outubro, é referência para aqueles que precisam auxílio causas impossíveis e urgentes; saiba mais sobre seus milagres
O Dia de São Judas Tadeu é celebrado nesta terça-feira, 28 de outubro. A data marca a memória litúrgica do santo conhecido por interceder em situações consideradas impossíveis.
Um dos doze apóstolos de Jesus, Judas Tadeu é lembrado por sua fé, sua intensa evangelização e pelos milagres atribuídos à sua intercessão após a morte.
A seguir, conheça alguns dos milagres e a história de São Judas Tadeu, a referência para os que buscam esperança em momentos de aflição e desespero.
Milagres de São Judas Tadeu
Durante muito tempo, São Judas Tadeu foi confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Seu nome voltou a ser reverenciado no século XIV, graças a Santa Brígida.
Segundo relatos, Jesus teria aparecido a ela e dito:
“Invocai com grande confiança o meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos, por seu intermédio, a mim recorrerem.”
Mesmo com poucas menções na Bíblia, São Judas Tadeu se tornou amplamente conhecido por sua poderosa intercessão em causas desesperadoras. Muitos fiéis relatam graças alcançadas após orações feitas em seu nome - desde curas inexplicáveis até soluções para dificuldades financeiras e proteção diante de perigos.
Em diversos santuários dedicados ao santo ao redor do mundo, há registros de testemunhos e relatos de fé que reforçam sua fama de “santo das causas impossíveis”. A seguir, confira alguns relatos compartilhados pela Paróquia Santuário São Judas:
Testemunho de Vera Lúcia de Oliveira Ribeiro
“Meu irmão teve paralisia infantil com 4 anos de idade, com perda de todos os movimentos do corpo. Lá no hospital, minha mãe pediu a São Judas Tadeu, em oração, por ele, pela sua cura.
Quando meu irmão acordou no dia seguinte, levantou-se da cama, recuperado totalmente, andando, movimentando normalmente. O médico disse que foi milagre!”
Testemunho de Eliana Pedra da Silva
“Sou voluntária aqui desde 1993, mas pela primeira vez eu pedi uma graça neste Santuário por mim. Em março caí e deu água no joelho. E pedi que São Judas intercedesse a Jesus para que a água do joelho secasse, pois doía e incomodava muito.
Eu não sentia o osso, apenas a água. Depois que pedi a ele, não senti mais a água no joelho. Em 15 dias foi secando completamente. Não sinto mais dor. Já agradeci muito. Participei de uma missa em ação de graças e ofereço meu trabalho voluntário.”
Testemunho de Katiana S. Martins Mori
“Eu optei por ser mãe muito tarde, e me arrependi. Quando quis engravidar, com 8 anos de casada, não consegui. Desenvolvi endometriose. Resolvi fazer inseminação. Eu tinha apenas um óvulo e uma única chance.
A caminho do procedimento, pedi a São Judas e senti em meu coração muita confiança! Eu ouvi: Vai lá e faz! Durante todo o procedimento senti a presença de Deus. Eu sabia que São Judas estava ali comigo e me ajudaria. E engravidei!
Hoje choro de felicidade. Tenho muita fé! São Judas Tadeu me deu a bênção que é minha filha Rafaela. Só tenho a agradecer!”
São Judas Tadeu: o milagre do rei Abgar de Edessa
Um dos milagres mais conhecidos de São Judas Tadeu é a cura do rei Abgar, soberano de Edessa, que sofria de hanseníase (antigamente chamada lepra).
Segundo a tradição, o rei ouviu falar sobre Jesus e enviou-lhe uma carta pedindo a cura. Cristo respondeu que não poderia ir, mas prometeu enviar um de seus discípulos. Assim, após a ressurreição, Judas Tadeu saiu em missão e levou consigo um pano no qual o rosto de Jesus havia sido milagrosamente impresso.
Ao tocar o tecido sagrado, o rei foi curado instantaneamente de suas feridas e converteu-se ao cristianismo. Desde então, São Judas Tadeu é lembrado como o apóstolo que converteu e curou os pagãos que viviam à margem da fé.
Quem foi São Judas Tadeu
São Judas Tadeu era parente próximo de Jesus. Seu pai, Alfeu, era irmão de São José, e sua mãe, Maria de Cléofas, prima-irmã da Virgem Maria. Ele também era irmão de Tiago Menor, outro dos apóstolos de Cristo.
Por isso, Judas Tadeu e Tiago Menor são descritos em Marcos 6:3 como “irmãos de Jesus”, expressão usada na época para se referir a parentes próximos.
A iconografia católica o representa segurando um livro, símbolo da pregação do Evangelho, e uma machadinha, instrumento de seu martírio.
Após anos dedicados à evangelização, São Judas Tadeu foi martirizado por volta do ano 70 d.C., na cidade de Aráduas, na antiga Pérsia. De acordo com a tradição, ele foi morto com golpes de machado após despertar a fúria de falsos pregadores e feiticeiros que se opunham à sua fé.
Até hoje, São Judas Tadeu é lembrado como o padroeiro das causas perdidas e impossíveis. Em suas orações, fiéis do mundo inteiro encontram consolo, esperança e força para perseverar mesmo diante dos maiores desafios.