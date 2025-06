Você sabia que não há cobras na Irlanda? Motivo envolve lenda religiosa e fatores naturais

Uma antiga lenda associa São Patrício ao fato de não haver cobras na Irlanda. / Crédito: Reprodução/Wikipedia; AdobeStock

A ofidiofobia é como a ciência se refere ao medo extremo de cobras. Trata-se de uma das mais comuns dentre as zoofobias (medo de animais). Em quase todos os países do mundo as serpentes se arrastam pela natureza e até em zonas urbanas, despertando fascínio e medo em quem se depara com esses animais. Porém, a população da Irlanda, pequeno país no norte da Europa, dificilmente passará por uma situação como essa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Acontece que na Irlanda não existem cobras nativas. O país divide com a Nova Zelândia, Islândia, Groenlândia, Antártida e regiões dentro do Círculo Polar Ártico a exclusiva lista de localidades em que estes répteis rastejantes não habitam. Segundo a lenda irlandesa, um missionário católico teria expulsado todas as serpentes da Irlanda ainda no século 5 depois de Cristo. O homem, São Patrício, tornou-se santo e foi aclamado padroeiro do país. Cidade de Cobh, na Irlanda. No país não existem cobras nativas. Crédito: Reprodução/AdobeStock São Patrício teria sido atacado por cobras durante jejum de 40 dias Nascido em Banwen, pequena aldeia localizada no interior da atual Escócia, na Grã-Bretanha, por volta do ano de 385, São Patrício, chegou à Irlanda aos 16 anos, na condição de escravizado, tendo sido sequestrado por piratas irlandeses.

Durante o período de 6 anos em que ficou em cativeiro, Patrício trabalhou cuidando de pastos, onde teria tido experiências espirituais com Deus. Após ser libertado, Patrício retornou à Grã-Bretanha, onde continuou estudando sobre o cristianismo. Anos depois, ao voltar para a Irlanda, Patrício teria se isolado no topo de uma colina para realizar um jejum de 40 dias. Segundo escritos de Jocelyn de Furness Biógrafo inglês que viveu entre os séculos 12 e 13. , cobras teriam atacado Patrício durante o jejum, o que motivou o missionário a perseguir e expulsar as serpentes de toda a Irlanda. A festa de São Patrício é celebrada em cada dia 17 de março. Crédito: PAUL FAITH/AFP

Expulsão das cobras por São Patrício pode ser apenas uma metáfora A verdade é que não há nenhuma comprovação científica ou histórica de que São Patrício, de fato, expulsou as cobras da Irlanda. Segundo o historiador Nigel Monaghan, em entrevista à National Geographic, não há nenhuma relação entre o santo e o fato da Irlanda ser um país livre de serpentes. O mais provável é que as cobras simplesmente não conseguiram se estabelecer em território irlandês. Durante a última Era Glacial, que terminou aproximadamente 10 mil anos atrás, uma densa camada de gelo unia as ilhas da Irlanda e da Grã-Bretanha. Cientistas apontam que a ilha era fria demais para que esses répteis migrassem para lá. As ilhas da Irlanda e da Grã-Bretanha são separadas pelo Mar da Irlanda, que congelou durante a última Era Glacial. Crédito: Reprodução/AdobeStock

Com o derretimento do gelo e o aumento do nível dos oceanos, a água voltou a cercar a Irlanda, impedindo de vez que qualquer espécie de cobra se estabelecesse na Irlanda, isolando de vez a ilha desses répteis. Afinal, se não existem cobras na Irlanda há pelo menos 10 mil anos, como São Patrício poderia tê-las expulsado do país no século 5? Segundo estudiosos ouvidos pelo National Geographic, tudo não passa de uma alegoria. De acordo com a Bíblia Sagrada, mais precisamente no capítulo 3 de Gênesis, Lúcifer engana Eva para que ela coma do fruto proibido e, logo em seguida, ela compartilha com Adão, fazendo com que o casal seja expulso do Jardim do Éden.