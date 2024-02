3 livros incríveis para aprender sobre tarô

O tarô pode auxiliar a nossa vida de diferentes formas (Imagem: Valeriya Anufriyeva | Shutterstock) - Portal EdiCase

O tarô, muitas vezes associado a práticas esotéricas, vai além de meras predições. Ao explorar suas cartas, encontra-se um espelho simbólico que reflete aspectos da vida cotidiana e proporciona insights valiosos sobre cada uma das jornadas pessoais. Cada carta do tarô representa arquétipos universais e situações que todos enfrentamos, servindo como um meio de reflexão e autoconhecimento. A prática do tarô ensina a cultivar uma conexão mais profunda com as próprias intuições e emoções. As cartas desafiam o indivíduo a olhar para dentro de si, questionar suas escolhas e compreender as nuances de cada experiência. Essa jornada interna promove uma maior consciência sobre padrões de pensamento, permitindo crescer e evoluir. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, encoraja uma abordagem holística da vida, destacando a interconexão entre diferentes aspectos da existência. Cada carta representa uma faceta única, abrangendo amor, desafios, crescimento espiritual e muito mais.

A seguir, confira 3 obras incríveis que ensinam sobre tarô! “Neo Tarô: Uma nova abordagem do autocuidado, da cura & do empoderamento” redefine o significado do tarô para o século XXI (Imagem: Reprodução digital | Editora VR) 1. Neo Tarô – Uma nova abordagem do autocuidado, da cura & do empoderamento Descubra a magia moderna do tarô e embarque em uma jornada de autocuidado e empoderamento. Em Neo Tarô, a escritora, mística, fundadora e diretora editorial da Girlboss, Jerico Mandybur, redefine o significado do tarô para o século XXI. Jerico mostra como esse instrumento de adivinhação, com séculos de tradição, pode ser usado como um estímulo para o autoquestionamento, um espelho do subconsciente e uma ferramenta para autodescoberta. A autora oferece uma visão revigorante e inteligente das antigas cartas e práticas, mostrando que elas devem ser usadas sobretudo como instrumento de cura. “Simbolismos no Tarô Egípcio: Cinco Ensinamentos para a Vida” fala sobre a conexão do cotidiano com os mistérios dos cinco arcanos egípcios (Imagem: Reprodução digital | Editora: Hanoi) 2. Simbolismos no Tarô Egípcio – Cinco ensinamentos para a vida A filósofa Ana Beatriz Pignataro conduz a uma jornada profunda de compreensão de nós mesmos e de nosso caminho de evolução. Ao explorar os mistérios de cinco dos arcanos maiores do tarô egípcio, a autora revela conexões surpreendentes com a vida cotidiana.

Neste livro envolvente, o leitor será orientado a compreender a importância dos desafios e adversidades para o desenvolvimento da sabedoria, o desapego como sinal de maturidade e como tomar decisões de forma coerente com seu propósito de vida. “Tarô do Divino – Inspirado em divindades, folclores e contos de fadas de todo o mundo” mostra que mitos e lendas que transcendem gerações (Imagem: Reprodução digital | Editora Mantra) 3. Tarô do Divino – Inspirado em divindades, folclores e contos de fadas de todo o mundo Aprecie a experiência profunda de ser guiado pelas cartas por uma trilha de autoconhecimento e descoberta! Mitos e lendas que transcendem gerações apontam caminhos para nossas jornadas espirituais.