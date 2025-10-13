13 de outubro: fatos históricos marcantes e curiosidades da data

13 de outubro; confira o que se comemora na data / Crédito: Reprodução/Natural Womanhood

O dia 13 de outubro não é feriado nacional no Brasil, mas está presente no calendário como data de várias celebrações profissionais e culturais. Também guarda registros de acontecimentos históricos relevantes ao redor do mundo. O dia se compõe de diferentes camadas: científicas, políticas, sociais e culturais que, juntas, compõem um panorama diversificado.

Entre as comemorações, destacam-se: Dia Mundial do Escritor: instituído para celebrar a produção literária, homenagear autores e promover a leitura, considerando o papel dos escritores na sociedade. Dia Nacional do Fisioterapeuta: em reconhecimento à atuação desses profissionais da saúde no Brasil. Dia da Terapia Ocupacional: outra data que aparece em registros para o 13 de outubro, apontando para valorização de uma profissão menos conhecida pela ampla população. No âmbito público e administrativo, o 13 de outubro costuma ser "prolongamento" do feriado de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida). Muitas cidades e estados estabelecem ponto facultativo em serviços não essenciais nesse dia, o que gera dúvida sobre se é feriado ou não. Em certos municípios, isso já se tornou prática habitual, especialmente onde o feriado de 12 cai numa quinta-feira.

Leia mais Prêmio Nobel: algum brasileiro já ganhou? Conheça histórias Sobre o assunto Prêmio Nobel: algum brasileiro já ganhou? Conheça histórias Fatos históricos que marcaram 13 de outubro Ao longo dos séculos, muitos eventos de relevância mundial ocorreram em 13 de outubro. A seguir, alguns dos mais notáveis: No ano 54, o imperador romano Cláudio morre, possivelmente envenenado, episódio que marca nova virada na história imperial romana. Em 1307, sob ordens do rei Filipe, o Belo, centenas de Cavaleiros Templários são presos na França, acusados de heresia: episódio crucial na dissolução da Ordem. No século XVIII, em 1715, a cidade de Port Royal, na Acádia (atual Canadá), é sitiada por forças britânicas, em um dos episódios das disputas coloniais na América do Norte. Em 1884, durante uma conferência internacional, cientistas e governos definem o meridiano de Greenwich como referência para os fusos horários, uma decisão com impacto global e vigente até hoje. No Brasil, em 1867, a Estrada de Ferro Central do Brasil chega a Entre Rios (atual Três Rios), conectando a região à Estrada de Rodagem União e Indústria, o que marcou um avanço importante nos transportes do século XIX. No ano de 1982, inicia-se o enchimento do reservatório da Usina de Itaipu, levando à submersão das famosas Sete Quedas, conjunto de cachoeiras localizado na fronteira entre Brasil e Paraguai, um dos marcos naturais mais expressivos do continente até então. Em 1996, o piloto britânico Damon Hill conquista o título mundial de Fórmula 1. Em 2005, o dramaturgo britânico Harold Pinter é anunciado como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura pela Academia Sueca, em reconhecimento à sua trajetória no teatro político. No cenário internacional, em 2006, Ban Ki-Moon é eleito secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), sucedendo Kofi Annan. No ano de 2010, o mundo acompanhou ao vivo o resgate de 33 mineiros chilenos soterrados na mina San José, em um episódio que durou mais de dois meses e comoveu a opinião pública mundial. Outros acontecimentos menores, mas também registrados nos almanaques históricos, incluem a fundação da organização judaica B’nai B’rith em Nova Iorque, no ano de 1843, e os primeiros experimentos com o telégrafo conduzidos por Samuel Morse.

No Brasil, o 13 de outubro também aparece em biografias de personalidades culturais. É a data de nascimento do cantor e compositor Raimundo Fagner, em 1949, no município de Orós, no Ceará. O dia também marca a morte do poeta Manuel Bandeira, em 1968, nome importante da literatura brasileira do século XX. 13 de outubro: curiosidades e particularidades Como o feriado nacional no Brasil é celebrado em 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), muitos municípios decretam ponto facultativo no dia 13, especialmente quando o feriado cai em uma quinta-feira.