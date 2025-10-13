13 de outubro: fatos históricos marcantes e curiosidades da data

Aniversário de Fagner e Dia do Escritor: o que é celebrado no dia 13 de outubro13 de outubro é Dia Mundial do Escritor e data que nasceu o cantor Raimundo Fagner; descubra o que fez da data um dia cheio de histórias memoráveis
O dia 13 de outubro não é feriado nacional no Brasil, mas está presente no calendário como data de várias celebrações profissionais e culturais. Também guarda registros de acontecimentos históricos relevantes ao redor do mundo.
O dia se compõe de diferentes camadas: científicas, políticas, sociais e culturais que, juntas, compõem um panorama diversificado.
Entre as comemorações, destacam-se:
- Dia Mundial do Escritor: instituído para celebrar a produção literária, homenagear autores e promover a leitura, considerando o papel dos escritores na sociedade.
- Dia Nacional do Fisioterapeuta: em reconhecimento à atuação desses profissionais da saúde no Brasil.
- Dia da Terapia Ocupacional: outra data que aparece em registros para o 13 de outubro, apontando para valorização de uma profissão menos conhecida pela ampla população.
No âmbito público e administrativo, o 13 de outubro costuma ser “prolongamento” do feriado de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida).
Muitas cidades e estados estabelecem ponto facultativo em serviços não essenciais nesse dia, o que gera dúvida sobre se é feriado ou não.
Em certos municípios, isso já se tornou prática habitual, especialmente onde o feriado de 12 cai numa quinta-feira.
Fatos históricos que marcaram 13 de outubro
Ao longo dos séculos, muitos eventos de relevância mundial ocorreram em 13 de outubro. A seguir, alguns dos mais notáveis:
- No ano 54, o imperador romano Cláudio morre, possivelmente envenenado, episódio que marca nova virada na história imperial romana.
- Em 1307, sob ordens do rei Filipe, o Belo, centenas de Cavaleiros Templários são presos na França, acusados de heresia: episódio crucial na dissolução da Ordem.
- No século XVIII, em 1715, a cidade de Port Royal, na Acádia (atual Canadá), é sitiada por forças britânicas, em um dos episódios das disputas coloniais na América do Norte.
- Em 1884, durante uma conferência internacional, cientistas e governos definem o meridiano de Greenwich como referência para os fusos horários, uma decisão com impacto global e vigente até hoje.
- No Brasil, em 1867, a Estrada de Ferro Central do Brasil chega a Entre Rios (atual Três Rios), conectando a região à Estrada de Rodagem União e Indústria, o que marcou um avanço importante nos transportes do século XIX.
- No ano de 1982, inicia-se o enchimento do reservatório da Usina de Itaipu, levando à submersão das famosas Sete Quedas, conjunto de cachoeiras localizado na fronteira entre Brasil e Paraguai, um dos marcos naturais mais expressivos do continente até então.
- Em 1996, o piloto britânico Damon Hill conquista o título mundial de Fórmula 1.
- Em 2005, o dramaturgo britânico Harold Pinter é anunciado como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura pela Academia Sueca, em reconhecimento à sua trajetória no teatro político.
- No cenário internacional, em 2006, Ban Ki-Moon é eleito secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), sucedendo Kofi Annan.
- No ano de 2010, o mundo acompanhou ao vivo o resgate de 33 mineiros chilenos soterrados na mina San José, em um episódio que durou mais de dois meses e comoveu a opinião pública mundial.
Outros acontecimentos menores, mas também registrados nos almanaques históricos, incluem a fundação da organização judaica B’nai B’rith em Nova Iorque, no ano de 1843, e os primeiros experimentos com o telégrafo conduzidos por Samuel Morse.
No Brasil, o 13 de outubro também aparece em biografias de personalidades culturais. É a data de nascimento do cantor e compositor Raimundo Fagner, em 1949, no município de Orós, no Ceará.
O dia também marca a morte do poeta Manuel Bandeira, em 1968, nome importante da literatura brasileira do século XX.
13 de outubro: curiosidades e particularidades
Como o feriado nacional no Brasil é celebrado em 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), muitos municípios decretam ponto facultativo no dia 13, especialmente quando o feriado cai em uma quinta-feira.
No campo político, há registros que associam o 13 de outubro a momentos de transição no Brasil. Em 1978, durante o período da ditadura militar, o então presidente Ernesto Geisel assinou o decreto que revogava o Ato Institucional nº 5 (AI-5), considerado o mais rígido dos atos institucionais impostos pelo regime.
A medida foi interpretada como parte do processo de abertura política que se intensificaria nos anos seguintes até a volta da democracia.
Há ainda relatos de que, no dia 13 de outubro de 1972, ocorreu o acidente aéreo com a equipe uruguaia de rúgbi nos Andes, episódio que ficaria conhecido pela sobrevivência dos jogadores após semanas em condições extremas.
Contudo, há divergências entre fontes quanto à data exata do acidente, o que gera confusão entre registros históricos e culturais.
13 de outubro não é feriado nacional
É importante destacar que o dia 13 de outubro não é feriado nacional no Brasil. Apesar de muitos municípios decretarem ponto facultativo, a data não tem reconhecimento como feriado oficial em âmbito federal.
Para os trabalhadores do setor privado, as regras seguem normalmente, salvo acordo coletivo específico da empresa ou determinação local.
Também não há, até o momento, legislação federal que transforme o 13 de outubro em data comemorativa nacional de algum tema ou causa específica além das celebrações profissionais e culturais já reconhecidas.
Ainda assim, a multiplicidade de fatos históricos e marcos simbólicos relacionados a esse dia faz do 13 de outubro uma data rica em memórias, com significados que se renovam em diferentes contextos.