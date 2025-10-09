Feriado de 12 de outubro é transferido para segunda? Entenda

A festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, acontece anualmente em 12 de outubro / Crédito: Rian Torres / Santuário Nossa Senhora Aparecida

Conhecida como Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida é celebrada todos os anos no dia 12 de outubro. Em 2025, a data cairá em um domingo, levantando a dúvida se o feriado nacional ainda “vale” na segunda-feira. Para responder à questão, O POVO entrevistou a advogada trabalhista Rita de Cássia Biondo, que respondeu sobre o que diz a legislação brasileira e como os trabalhadores devem proceder para garantir seus direitos de folga e compensação financeira.

Feriado no domingo pode ser transferido para a segunda-feira? "Sim, a transferência de feriados, como para uma segunda-feira, por exemplo, é permitida, mas exige um acordo coletivo, seja Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, seja Acordo Coletivo de Trabalho – ACT", explica Rita de Cássia. A advogada detalha que o empregador não pode transferir o feriado por decisão unilateral ou acordo individual, mesmo que o trabalhador aceite. Isso porque a troca de datas de feriado não é um direito do empregado, mas uma negociação que deve ser feita com o sindicato da categoria.

Saiba o que diz a CLT sobre feriados em domingos Rita de Cássia Biondo explica que, se o feriado cai em um domingo, não há compensação adicional para o trabalhador, pois a legislação entende que o domingo é o dia destinado ao repouso semanal remunerado garantido pelo artigo 67 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). No entanto, se o trabalhador for convocado a trabalhar no domingo/feriado, ele terá direito a receber o dia trabalhado em dobro ou a uma folga compensatória na mesma semana, conforme a convenção coletiva da categoria. A CLT e outras leis, como a Lei 605/1949, determinam que o trabalhador tem direito à folga compensatória ou pagamento em dobro quando trabalha em feriados que coincidem com o descanso semanal.

No caso de feriados que caem no sábado (que também pode ser dia de folga), a compensação pode não ser necessária, pois o feriado já cumpre a função de descanso. Como proceder quando convocado para trabalhar indevidamente em feriado? Em casos de convocação indevida para trabalhar em um feriado sem o devido pagamento em dobro ou folga compensatória, Rita de Cássia aconselha o empregador a procurar uma solução diretamente com a empresa. “A primeira medida é conversar para tentar resolver a questão amigavelmente, solicitando os direitos garantidos”, orienta a advogada.