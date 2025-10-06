As células que são 'agentes de segurança' do sistema imunológico e renderam Nobel de Medicina de 2025 aos descobridores

CLAUDIO BRESCIANI/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images A Real Academia Sueca outorgou o Prêmio Nobel de Medicina de 2025 a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, pelas suas descobertas no campo da chamada tolerância imunológica periférica. Trata-se de um mecanismo que evita que o sistema imunológico prejudique o próprio corpo. Este conhecimento permitiu desenvolver novos tratamentos médicos.

"Suas descobertas foram decisivas para compreendermos como funciona o sistema imunológico e por que nem todos nós desenvolvemos doenças autoimunes severas", explicou Olle Kämpe, presidente do Comitê do Prêmio Nobel. A Real Academia Sueca decidiu dividir o prêmio entre os três pesquisadores, que desenvolveram seus trabalhos em universidades dos Estados Unidos e do Japão. Mary Brunkow, nascida em 1961, trabalha no Instituto de Biologia de Sistemas, de Seattle, nos Estados Unidos. Fred Ramsdell (1960), na Sonoma Biotherapeutics de São Francisco, também nos EUA. E Shimon Sakaguchi (1951) realiza suas pesquisas na Universidade de Osaka, no Japão. O prêmio é de 11 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,17 milhão, ou cerca de R$ 6,2 milhões) e será repartido em partes iguais entre os vencedores.

Os laureados identificaram as "agentes de segurança do sistema imunológico" — as células T reguladoras, que evitam que as células imunológicas ataquem nosso próprio organismo. Suas descobertas impulsionaram o desenvolvimento de tratamentos contra o câncer e as doenças autoimunes. E podem também possibilitar maior sucesso em transplantes, segundo destacou a Academia. Diversos destes tratamentos estão atualmente em fase de ensaios clínicos.

Percurso de anos Shimon Sakaguchi fez a primeira descoberta importante em 1995, nadando contra a corrente. Naquele momento, muitos pesquisadores estavam certos de que a tolerância imunológica só se desenvolvia eliminando do nosso organismo as células imunológicas potencialmente prejudiciais no timo, em um processo denominado "tolerância central". Mas Sakaguchi demonstrou que o sistema imunológico é mais complexo e descobriu uma classe de células imunológicas até então desconhecidas, que protegem o organismo das doenças autoimunes.

Por outro lado, Mary Brunkow e Fred Ramsdell realizaram outra descoberta fundamental em 2001. Eles explicaram por que uma cepa específica de ratos era particularmente vulnerável às doenças autoimunes. NIH-NIAID/Image Point FR/BSIP/Universal Images Group via Getty Images Micrografia eletrônica colorida de uma célula T ou linfócito T Eles haviam descoberto que os ratos contêm uma mutação em um gene que denominaram Foxp3. E também demonstraram que as mutações no equivalente humano deste gene causam uma grave doença autoimune, a síndrome IPEX. Dois anos depois, em 2003, Shimon Sakaguchi conseguiu relacionar estas descobertas entre si. Ele demonstrou que o gene Foxp3 controla o desenvolvimento das células identificadas por ele em 1995.