Lua em outubro de 2025: veja calendário completo de fases do mês

Lua em outubro de 2025: veja calendário completo de fases do mêsConfira calendário das fases lunares para outubro de 2025 com horários e detalhes. Veja também o significado de cada fase para a astronomia
O ciclo lunar é o período de passagem da Lua por suas quatro fases: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Conhecido como mês lunar ou mês sinódico, esse ciclo tem uma duração média de aproximadamente 29,5 dias e, por isso, nem sempre o início e o fim coincidem com o calendário de cada mês.
Em outubro de 2025, o mês já começa sob influência da Lua Cheia e contará com a primeira superlua do ano, quando o satélite natural atinge seu ponto mais próximo da Terra.
Fases da Lua em outubro de 2025: veja calendário com dias e horários
O décimo mês de 2025 começa na quarta-feira, 1º de outubro, com a fase Crescente da Lua. Já a primeira fase do seu ciclo lunar começa na terça-feira, 7 de outubro, com a Lua Cheia a partir das 00h47min.
A sua última fase no mês, também uma Lua Crescente, se encerrará numa quarta, dia 29 de outubro, às 13h20min. Confira quando se iniciam e trocam as fases lunares no mês:
- Lua Crescente: 29/09 às 20h53min
- Lua Cheia: 07/10 às 00h47min
- Lua Minguante: 13/10 às 15h12min
- Lua Nova: 21/10 às 09h25min
- Lua Crescente: 29/10 às 13h20min
Todas as informações, baseadas no horário de Brasília, foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fases da Lua em setembro de 2025: vai ter superlua?
A primeira superlua do ano poderá ser vista no céu no dia 6 de outubro. O fenômeno acontece quando a fase cheia da lua coincide com o perigeu, o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.
Quando a Lua Cheia atinge o perigeu, o satélite natural parece maior e mais brilhante no céu devido à menor distância.
A superlua pode chegar a ser vista até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua cheia normal.
Fases da Lua em setembro de 2025: o que são fases da Lua?
Em seu portal oficial, a agência espacial Nasa destaca: “Nossa Lua não brilha, ela reflete a luz do Sol”. Logo, não temos uma visão contínua de todo o lado da Lua que está voltado para o astro-rei.
“Como as partes brilhantes da Lua parecem mudar de forma durante o mês, cada estágio da mudança é chamado de fase, e cada fase carrega seu próprio nome”, explica o órgão estadunidense.
Lua Nova
A Lua Nova, por exemplo, acontece “quando a luz do Sol está iluminando somente o lado distante da Lua – o lado que não podemos ver diretamente da Terra”.
Lua Cheia
No caso da Lua Cheia, a fase acontece “quando a luz do Sol ilumina apenas o lado próximo da Lua – o lado que sempre fica de frente para a Terra”.
Lua Crescente
Já na Lua Crescente, “o hemisfério voltado para a Terra está iluminado em menos de 50% de sua área”.
Lua Minguante
O termo Minguante descreve “a quantidade decrescente de iluminação da face da Lua após a Lua Cheia, conforme ela se move para a Lua Nova”.