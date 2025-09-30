Lua em outubro de 2025: veja calendário completo de fases do mês

Veja o calendário lunar de outubro de 2025 e os fenômenos astronômicos que acontecerão no mês / Crédito: J. B. Center / NASA

O ciclo lunar é o período de passagem da Lua por suas quatro fases: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Conhecido como mês lunar ou mês sinódico, esse ciclo tem uma duração média de aproximadamente 29,5 dias e, por isso, nem sempre o início e o fim coincidem com o calendário de cada mês. Em outubro de 2025, o mês já começa sob influência da Lua Cheia e contará com a primeira superlua do ano, quando o satélite natural atinge seu ponto mais próximo da Terra.

Fases da Lua em outubro de 2025: veja calendário com dias e horários O décimo mês de 2025 começa na quarta-feira, 1º de outubro, com a fase Crescente da Lua. Já a primeira fase do seu ciclo lunar começa na terça-feira, 7 de outubro, com a Lua Cheia a partir das 00h47min. A sua última fase no mês, também uma Lua Crescente, se encerrará numa quarta, dia 29 de outubro, às 13h20min. Confira quando se iniciam e trocam as fases lunares no mês: Lua Crescente: 29/09 às 20h53min



29/09 às 20h53min Lua Cheia: 07/10 às 00h47min



07/10 às 00h47min Lua Minguante: 13/10 às 15h12min



13/10 às 15h12min Lua Nova: 21/10 às 09h25min



21/10 às 09h25min Lua Crescente: 29/10 às 13h20min Todas as informações, baseadas no horário de Brasília, foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Fases da Lua em setembro de 2025: vai ter superlua? A primeira superlua do ano poderá ser vista no céu no dia 6 de outubro. O fenômeno acontece quando a fase cheia da lua coincide com o perigeu, o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.

Quando a Lua Cheia atinge o perigeu, o satélite natural parece maior e mais brilhante no céu devido à menor distância. A superlua pode chegar a ser vista até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua cheia normal.

Fases da Lua em setembro de 2025: o que são fases da Lua? Em seu portal oficial, a agência espacial Nasa destaca: “Nossa Lua não brilha, ela reflete a luz do Sol”. Logo, não temos uma visão contínua de todo o lado da Lua que está voltado para o astro-rei. “Como as partes brilhantes da Lua parecem mudar de forma durante o mês, cada estágio da mudança é chamado de fase, e cada fase carrega seu próprio nome”, explica o órgão estadunidense. Lua Nova A Lua Nova, por exemplo, acontece “quando a luz do Sol está iluminando somente o lado distante da Lua – o lado que não podemos ver diretamente da Terra”.