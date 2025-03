Cientistas descobrem 100 novas luas ao redor de Saturno

Para os fãs da galáxia, do céu noturno na Terra e de sua única lua, a visão de Saturno certamente é fascinante. Recentemente, uma equipe de cientistas descobriu mais de 128 luas orbitando o planeta dos anéis, elevando a contagem total de satélites naturais de Saturno para 274.

Nessa terça-feira, 11, o Minor Planet Center da União Astronômica Internacional anunciou essa nova contagem. No ranking dos astros do Sistema Solar, o próximo planeta com maior número de luas é Júpiter, com "apenas" 95.