Nesse contexto, o cinema desempenha um papel vital ao trazer à tona questões importantes relacionadas à escravatura e suas consequências. Há filmes nacionais e internacionais que conseguem abordar esse tema de forma sensível e profunda, provocando debates e conscientização sobre as injustiças históricas e as lutas contemporâneas das pessoas negras pela igualdade.

O 13 de maio marca o Dia da Abolição da Escravatura, instituída pela Lei Áurea em 1888. A escravidão deixou uma marca profunda na história brasileira, moldando a sociedade e a cultura do país de maneiras duradouras. Os efeitos desse período sombrio são sentidos até hoje, refletindo-se nas desigualdades sociais, econômicas e raciais.

No entanto, acabam sendo capturados pelos Estados Unidos, dando início a um intenso julgamento que questiona a legalidade de sua escravização. O filme aborda os debates jurídicos, políticos e morais em torno da escravidão, destacando a luta pela liberdade em um sistema que a negava.

“Amistad” é um filme dirigido por Steven Spielberg, lançado em 1997, que retrata um episódio real ocorrido em 1839 envolvendo um navio negreiro espanhol chamado La Amistad. A história começa com uma revolta liderada por africanos escravizados a bordo da embarcação, que tomam o controle do navio na tentativa de retornar à sua terra natal.

Por isso, confira 7 filmes essenciais sobre escravidão no Brasil e no mundo!

Onde assistir: Mercado Play.

2. Cafundó (2005)

“Cafundó” retrata um ex-escravizado do século XIX confrontando desafios em um mundo em transformação (Imagem: Reprodução Digital | Laz Audiovisual)

Em “Cafundó”, acompanhamos a jornada de João de Camargo (Lázaro Ramos), um ex-escravizado que se vê perplexo diante das mudanças do mundo ao seu redor no século XIX. Após deixar a senzala, ele é envolvido por alucinações que o levam a crer que pode ver a própria divindade.