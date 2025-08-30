O dia em que os deputados brasileiros se negaram a abolir a escravidão

Arquivo Nacional Comércio de escravizados no Brasil, em ilustração de François Auguste Biard Se dependesse da vontade política de alguns poucos, o Brasil teria abolido a escravidão oito anos antes da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888 — quando de fato a extinção deste regime foi assinada. Em 30 de agosto de 1880, há exatos 145 anos, o deputado Joaquim Nabuco (1849-1910) fez um discurso histórico na Câmara, que acabaria registrado nos anais sob o título "Urgência para um Projeto Abolindo a Escravidão".

O diplomata e historiador, conhecido abolicionista, levou à tribuna argumentos para acabar com a escravidão no Brasil. Ele se colocou como "um contra muitos", mas pediu para que os "nobres deputados" o deixassem falar — seu discurso foi interrompido por 17 apartes (interrupção a quem discursa) de colegas, muitos com a intenção de silenciá-lo. "Os chamados apartes que aparecem demonstram a insatisfação da Câmara em ter de lidar com esse assunto", observa à BBC News Brasil o historiador Philippe Arthur dos Reis, professor na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). "A maior parte [dos parlamentares] fica insatisfeita não só por ter de debater a questão, mas também de ter de ouvir Nabuco."

"Para muitos, aquele era um caso que não precisava ser lidado", acrescenta. De forma geral, o discurso em si é um conjunto de reclamações de Nabuco sobre uma questão protocolar da casa. Ele havia anteriormente pautado a urgência da discussão de uma legislação para extinguir o regime escravocrata no Império, mas obteve, como reação da imensa maioria dos parlamentares, a decisão de simplesmente não realizar sessão na data seguinte ao seu pedido.

Era uma artimanha. Pelo regulamento da Câmara, o assunto então voltava para o fim da fila — teria de ser pautado novamente. "Havia toda uma tentativa de postergar a discussão sobre o fim do 'elemento servil', eufemismo pelo qual se tratava o tema", afirma Reis. Conhecido pela potente oratória, Nabuco encerrou sua fala acusando a resistência do governo, da Câmara dos Deputados e do Senado.

"A despeito da conspiração de todos os interesses, criados pelo trabalho do próprio escravo contra sua liberdade, uma ação mais poderosa, que é a atração do País pelas grandes forças morais do nosso século, há de fazer que um dia essa mesma lei diga aos que hoje sustentam a escravidão e que não querem que se lhe toque, com receio de que sem ela o País sucumba: não há mais escravos no Brasil!", discursou. Arquivo Nacional Apesar de ter tido derrota na Câmara, Nabuco fez a pauta abolicionista se propagar, dizem entrevistados Naquele agosto de 1880, apenas dois países ocidentais tinham regimes escravocratas vigentes: o Brasil e Cuba — que aboliria o modelo em 1886, deixando o Brasil como o último a fazer isso. "Mas Cuba já vinha avançando no processo de abolição gradual", aponta o historiador Victor Missiato, pesquisador no Instituto Mackenzie.