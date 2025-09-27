Creches para cachorro em Fortaleza: onde encontrar?

Enquanto os tutores trabalham, as creches especializadas em animais de estimação oferecem um ambiente seguro e divertido para os cachorros / Crédito: Divulgação / Micompi

Em meio a rotinas cada vez mais agitadas e apartamentos pequenos, um serviço especializado vem ganhando espaço entre os tutores de pets: as creches para cachorro. De acordo com uma pesquisa da startup uCondo, realizada em 2024, os cães representam 69,4% dos animais de estimação que vivem em apartamentos. O dado ajuda a explicar a procura crescente por locais que ofereçam socialização, lazer e cuidados durante o dia.

Porque levar seu cachorro para a creche? Segundo especialistas, a natureza dos cães é essencialmente social: eles precisam conviver em grupo, interagir com outros animais de diferentes tamanhos, idades e temperamentos. A falta dessa convivência pode gerar problemas de comportamento. “Cães que não são socializados adequadamente podem desenvolver ansiedade, estresse, medo, insegurança ou até mesmo agressividade em situações novas ou ao interagir com outros cães”, explica Jéssica Montenegro, médica veterinária e proprietária da creche canina Dodog, em Fortaleza. Para ela, a creche vai além de apenas acolher os pets enquanto os tutores trabalham. “Ao fornecer interações saudáveis e supervisionadas, a creche ajuda a prevenir comportamentos indesejados como o tédio e a ansiedade por separação. Também reduz atitudes destrutivas e melhora o desempenho físico e mental do animal”, pontua. >> Confira 10 brincadeiras para fazer com o seu cachorro

Jéssica teve a ideia de criar a Dodog Wellcare após notar a necessidade de uma companhia para sua maltês Kika. "Na época não víamos esse conceito de creche em Fortaleza, o que fizemos foi trazer irmaõzinhos para a casa". Ela passou a cuidar de outra maltês, a Flor, e dois pastores de Shetland, Loki e Eevee. Com filhotes "super energéticos", a veterinária viu a necessidade de criar um lugar seguro para os cães brincarem com orientação e manejo consciente. "Tínhamos medo de soltar em lugares sem grandes e controle, já presenciei brigas feias entre cães e atropelamentos".

