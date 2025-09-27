Creches para cachorro em Fortaleza: onde encontrar?

Onde encontrar creches para cachorro em Fortaleza? Veja locaisÉ de Fortaleza e está procurando novas atividades para seu cachorro? Conheça 5 creches especializadas em animais de estimação
Em meio a rotinas cada vez mais agitadas e apartamentos pequenos, um serviço especializado vem ganhando espaço entre os tutores de pets: as creches para cachorro.
De acordo com uma pesquisa da startup uCondo, realizada em 2024, os cães representam 69,4% dos animais de estimação que vivem em apartamentos. O dado ajuda a explicar a procura crescente por locais que ofereçam socialização, lazer e cuidados durante o dia.
Porque levar seu cachorro para a creche?
Segundo especialistas, a natureza dos cães é essencialmente social: eles precisam conviver em grupo, interagir com outros animais de diferentes tamanhos, idades e temperamentos. A falta dessa convivência pode gerar problemas de comportamento.
“Cães que não são socializados adequadamente podem desenvolver ansiedade, estresse, medo, insegurança ou até mesmo agressividade em situações novas ou ao interagir com outros cães”, explica Jéssica Montenegro, médica veterinária e proprietária da creche canina Dodog, em Fortaleza.
Para ela, a creche vai além de apenas acolher os pets enquanto os tutores trabalham. “Ao fornecer interações saudáveis e supervisionadas, a creche ajuda a prevenir comportamentos indesejados como o tédio e a ansiedade por separação. Também reduz atitudes destrutivas e melhora o desempenho físico e mental do animal”, pontua.
Jéssica teve a ideia de criar a Dodog Wellcare após notar a necessidade de uma companhia para sua maltês Kika. "Na época não víamos esse conceito de creche em Fortaleza, o que fizemos foi trazer irmaõzinhos para a casa".
Ela passou a cuidar de outra maltês, a Flor, e dois pastores de Shetland, Loki e Eevee. Com filhotes "super energéticos", a veterinária viu a necessidade de criar um lugar seguro para os cães brincarem com orientação e manejo consciente. "Tínhamos medo de soltar em lugares sem grandes e controle, já presenciei brigas feias entre cães e atropelamentos".
Confira lista de creches caninas em Fortaleza e Região Metropolitana
Dodog Wellcare
Requisitos para o pet frequentar:
- Vacinas obrigatórias: viral, gripe, raiva, giárdia
- Avaliação comportamental (por agendamento): R$ 80
Valores (pacote mensal - meio período):
- 1x por semana: R$ 140
- 2x por semana: R$ 244
- 3x por semana: R$ 322
- 4x por semana: R$ 374
- 5x por semana: R$ 400
- Diária avulsa: R$ 60
Valores (pacote mensal - integral):
- 1x por semana: R$ 250
- 2x por semana: R$ 442
- 3x por semana: R$ 586
- 4x por semana: R$ 682
- 5x por semana: R$ 730
- Diária avulsa: R$ 80
Endereço: Rua Nunes Valente, 943 - Meireles, Fortaleza - CE, 60125-035
Onde agendar: (85) 98752-8269
4 Patas Pet Hotel (Cambeba)
Requisitos para o pet frequentar:
- Avaliação comportamental: a partir de R$ 80 (valor varia comforme porte)
- Vacinas virais e antirrábica em dia
- Controle parasitário atualizado e comprovado
Valores (pacote mensal):
As aulas ocorrem de terça a sexta
- porte pequeno R$ 80
- porte médio R$ 100
- porte grande R$ 110
Onde agendar: (85) 99157-7354
Endereço: R. Homero Castelo Branco, 977 - Cambeba, Fortaleza - CE, 60822-280
Auauzinho Creche e Hotel Pet
Requisitos para o pet frequentar:
- Teste de adaptação: meio período R$ 50,00; período integral R$70,00
- Vacinação completa e atualizada
Valores (pacote mensal):
- 1x por semana: R$ 200 (R$ 50/dia)
- 2x por semana: R$ 360 (R$ 45/dia)
- 3x por semana: R$ 480 (R$ 40/dia)
- 4x por semana: R$ 560 (R$ 35/dia)
- 5x por semana: R$ 600 (R$ 30/dia)
- diária do hotelzinho: R$ 75,00
Endereço: R. Ildefonso Albano, 613 - Meireles, Fortaleza - CE, 60115-000
Onde agendar: (85) 99210-0537
Pet City (Maracanaú)
Requisitos para o pet frequentar:
- Vacinação completa e atualizada
- Os cachorros são acompanhados e treinados por um adestrador
Valores (pacote mensal):
- 1x por semana: R$ 400 (R$ 100/dia)
- 2x por semana: R$ 800 (R$ 100/dia)
- segunda a sexta: R$ 1.200
Endereço: R. José Martins, 141 - Mucuna, Maracanaú - CE, 61914-040
Onde agendar: (85) 98217-9881
Cidade Pet Resort
Requisitos para o pet frequentar:
- Teste comportamental
- Vacinas obrigatórias: V8 ou V10, giárdia e tosse dos canis
- Caso o pet não tenha alguma vacina, ela pode ser aplicada no local
Valores (pacote mensal):
- 1x por semana: R$ 200
- 2x por semana: R$ 300
- 3x por semana: R$ 400
- 4x por semana: R$ 500
- 5x por semana: R$ 600
- 6x por semana: R$ 700
- todos os dias da semana: R$ 800
- Diária avulsa: R$ 60
Endereço: Av. Ulisses Bezerra, 1735 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE, 60822-490
Onde agendar: (85) 98192-2022