5 orações para afastar o mal e abrir caminhos / Crédito: Edicase Entretenimento

As orações são uma poderosa ferramenta de proteção e renovação espiritual. Ao direcionar palavras e pensamentos a uma força maior, elas fortalecem a fé, aumentam a esperança e ajudam a afastar energias negativas que podem atrapalhar a vida cotidiana. Além disso, ao abrir o coração durante a oração, cria-se um espaço para novas oportunidades, clareza mental e caminhos mais leves. A seguir, confira 5 orações para afastar o mal e abrir caminhos!

1. Oração para abrir caminhos e remover energias negativas Divino Criador, afasta de mim todo mal, toda inveja e qualquer energia negativa que tente bloquear meus caminhos. Envolve-me com Tua luz e proteção, permitindo que eu siga meu destino com confiança e determinação. Que toda negatividade se transforme em luz, que toda barreira seja removida e que minha vida flua com harmonia e paz. Peço que limpes minha mente, meu coração e meu espírito de todo peso que me impede de avançar. Que minha caminhada seja abençoada e protegida, e que eu sinta Tua presença ao meu lado, me guiando e fortalecendo a cada passo. Amém! 2. Oração a Santo Expedito para afastar o mal Oh! Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, tu que és o santo guerreiro; tu que és o santo dos aflitos e desamparados; tu que és o santo dos desempregados; tu que és o santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido! (Faça o pedido) Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar, protegendo minha família, atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Estarei agradecido pelo resto de minha vida e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé.

3. Oração para abrir caminhos e guiar nas decisões Pai Celestial, guia-me na direção certa. Em meio às incertezas, dá-me clareza para enxergar a melhor escolha. Que meu caminho seja iluminado por Tua sabedoria e que eu tenha coragem para seguir adiante, confiando em Teus planos. Ajuda-me a ouvir a Tua voz e a perceber os sinais que me conduzem ao melhor destino. Se houver portas que devem ser fechadas, que eu aceite com serenidade; se houver novas oportunidades, que eu as reconheça e abrace com fé. Que meus passos sejam firmes e que meu coração esteja em paz, sabendo que estou no caminho certo. Que minha vida seja guiada pela Tua luz e que todas as minhas decisões sejam abençoadas. Amém! 4. Oração para proteção e libertação Grande Deus e senhor da minha alma, quando problemas se apresentam, eu recorro a esta oração, confiando no nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso ser envolvido no poder de Teu Espírito Santo e que toda graça do céu venha ao encontro de minha vida, seja esmagado o império do mal, seja destruída toda obra do maligno, afastada toda perturbação e repreendida a feitiçaria.