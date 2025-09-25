Galinha enxerga mais cores que humano? Veja 10 curiosidades

Galinha enxerga cores melhor que humano? Descubra em 10 curiosidadesEstudos mostram que as galinhas têm campo de visão amplo, enxergam luz ultravioleta e até usam três pálpebras. Veja 10 fatos surpreendentes sobre visão
Você sabia que existem mais de 34 bilhões de galinhas no mundo? Elas superam os humanos em proporção de quatro para um e estão entre os animais de fazenda mais comuns.
Apesar de parecerem simples, as galinhas possuem uma visão extraordinária, muito diferente da dos humanos. É o que dizem os autores de um estudo de 2020 sobre a visão nas galinhas.
O POVO apresenta a seguir dez curiosidades do estudo que revelam como esses animais percebem o mundo.
Curiosidades sobre a visão das galinhas
1. Visão de cores mais ampla que a humana
Enquanto os humanos são tricromáticos, enxergando vermelho, verde e azul, as galinhas são tetracromáticas.
O estudo explica que elas conseguem ver também o ultravioleta, o que lhes garante um espectro de cores mais vibrante e amplo do que o nosso.
2. Campo de visão de 300 graus
Os olhos das galinhas ficam nas laterais da cabeça, o que lhes dá um campo de visão de aproximadamente 300 graus, enquanto o dos humanos estende-se por cerca de apenas 180.
Isso permite perceber predadores com facilidade, ainda que percam em percepção de profundidade.
3. Mistura de visão monocular e binocular
Como possuem olhos laterais, as galinhas utilizam principalmente a visão monocular, enxergando imagens diferentes com cada olho.
Porém, em uma pequena área frontal, as galinhas também têm visão binocular, semelhante à nossa.
4. Detectam movimentos com mais precisão
Segundo a pesquisa, graças aos cones duplos em seus olhos, as galinhas têm maior capacidade de detectar movimentos. Isso é essencial para reagirem rapidamente a ameaças no ambiente.
5. Enxergam luz piscando onde não vemos
Uma lâmpada que parece contínua para nós pode parecer tremeluzente para as galinhas. Os pesquisadores explicam que as galinhas percebem frequências de até 105 Hz, enquanto humanos alcançam apenas 60 Hz.
6. Visão noturna limitada
Apesar da vantagem em ambientes claros, as galinhas quase não conseguem enxergar no escuro. Isso ocorre porque possuem poucos bastonetes, células responsáveis pela visão noturna.
7. Três pálpebras para proteção
Além das pálpebras superior e inferior, as galinhas contam com a membrana nictitante, uma terceira pálpebra translúcida que protege e lubrifica os olhos.
8. Olhos grandes em proporção à cabeça
Os olhos das galinhas representam cerca de 10% da massa da cabeça, enquanto nos humanos essa proporção é de apenas 1%. Isso mostra como a visão é central em sua sobrevivência.
9. Estratégia contra predadores
Com apenas 60 graus de ponto cego atrás delas, o estudo mostra que as galinhas movimentam a cabeça constantemente para mapear todo o ambiente. Essa adaptação aumenta suas chances de escapar de ataques.
10. Pintinhos com “brilho” ultravioleta
A pesquisa indica que os pintinhos refletem luz ultravioleta, criando um “brilho” que permite às galinhas-mães identificar quais estão mais saudáveis.