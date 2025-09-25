Galinha enxerga mais cores que humano? Veja 10 curiosidades

As galinhas podem não enxergar bem à noite, mas durante o dia têm uma percepção visual impressionante / Crédito: Reprodução/Freepik

Você sabia que existem mais de 34 bilhões de galinhas no mundo? Elas superam os humanos em proporção de quatro para um e estão entre os animais de fazenda mais comuns. Apesar de parecerem simples, as galinhas possuem uma visão extraordinária, muito diferente da dos humanos. É o que dizem os autores de um estudo de 2020 sobre a visão nas galinhas.

Leia mais O ovo ou a galinha? Cientistas têm a resposta de quem veio 1º Sobre o assunto O ovo ou a galinha? Cientistas têm a resposta de quem veio 1º O POVO apresenta a seguir dez curiosidades do estudo que revelam como esses animais percebem o mundo.

Curiosidades sobre a visão das galinhas 1. Visão de cores mais ampla que a humana Enquanto os humanos são tricromáticos, enxergando vermelho, verde e azul, as galinhas são tetracromáticas. O estudo explica que elas conseguem ver também o ultravioleta, o que lhes garante um espectro de cores mais vibrante e amplo do que o nosso.

2. Campo de visão de 300 graus Os olhos das galinhas ficam nas laterais da cabeça, o que lhes dá um campo de visão de aproximadamente 300 graus, enquanto o dos humanos estende-se por cerca de apenas 180. Isso permite perceber predadores com facilidade, ainda que percam em percepção de profundidade. 3. Mistura de visão monocular e binocular Como possuem olhos laterais, as galinhas utilizam principalmente a visão monocular, enxergando imagens diferentes com cada olho.

Porém, em uma pequena área frontal, as galinhas também têm visão binocular, semelhante à nossa. 4. Detectam movimentos com mais precisão Segundo a pesquisa, graças aos cones duplos em seus olhos, as galinhas têm maior capacidade de detectar movimentos. Isso é essencial para reagirem rapidamente a ameaças no ambiente.

5. Enxergam luz piscando onde não vemos Com campo de visão amplo, a capacidade da galinha detectar ultravioleta e o uso de três pálpebras as tornam muito mais preparadas para o dia a dia do que imaginamos. Crédito: Reprodução/Freepik