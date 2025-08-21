Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mudança de sexo de aves selvagens é mais comum do que se pensava

Mudança de sexo de aves selvagens é mais comum do que se pensava

Pesquisadores na Austrália constataram que 6% das aves selvagens estudadas apresentaram uma mudança natural de sexo, que pode estar relacionada à poluição e a outros fatores ambientais.
Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cientistas na Austrália detectaram uma taxa surpreendente de alteração de sexo em aves selvagens, fenômeno que pode estar ligado à poluição ou a outros fatores ambientais. A conclusão está em estudo publicado na quarta-feira, 13, na revista científica Biology Letters.

Os pesquisadores analisaram o DNA de quase 500 aves de cinco espécies comuns da Austrália e descobriram que cerca de 6% tinham os cromossomos de um sexo, mas os órgãos reprodutivos do outro. Entre as espécies estudadas, estão cucaburras, pombas, pega-rabudas e loris.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Isso indica que a determinação do sexo em aves selvagens é mais fluida do que pensamos e pode persistir até a idade adulta", explica Dominique Potvin, coautora da pesquisa, em um comunicado da Universidade da Sunshine Coast.

Leia mais

A maioria dos casos (92%) foi relativo a aves geneticamente fêmeas que desenvolveram gônadas masculinas.

"Também descobrimos um cucaburra geneticamente macho, reprodutivamente ativo e com grandes folículos e um oviduto distendido, o que indica uma produção recente de ovos", observa Potvin.

A alteração de sexo é comum em répteis, anfíbios e peixes, mas rara em aves selvagens e mamíferos.

"Entender como e por que ocorre a inversão sexual é vital para a preservação e para melhorar a precisão das pesquisas sobre aves", acrescentou Potvin.

Possíveis causas e impactos ecológicos

Em outras espécies, fatores como poluentes ou temperaturas extremas podem desencadear a mudança de sexo. Em aves, as causas ainda não estão claras, embora se suspeite de produtos químicos que alteram os hormônios em áreas selvagens.

"Isso pode levar a proporções sexuais distorcidas, tamanhos de população reduzidos, preferências de parceiros alteradas e até mesmo uma diminuição da população", afirma Clancy Hall, autora principal.

Além disso, essas aves desafiam os métodos tradicionais de identificação de machos e fêmeas com base no comportamento, tamanho ou plumagem.

"A capacidade de identificar inequivocamente o sexo e o estado reprodutivo dos indivíduos é crucial em muitos campos de estudo", acrescenta Hall.

A equipe pontua que são necessários mais estudos em outras regiões do mundo para compreender os fatores ambientais que desencadeiam a mudança e o impacto global desse fenômeno. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar