Mudança de sexo de aves selvagens é mais comum do que se pensava

Alguns cucaburras, conhecidos na Austrália pelo seu "riso" forte, passam por mudança de sexo. / Crédito: Wirestock/Pond5 Images/IMAGO

Cientistas na Austrália detectaram uma taxa surpreendente de alteração de sexo em aves selvagens, fenômeno que pode estar ligado à poluição ou a outros fatores ambientais. A conclusão está em estudo publicado na quarta-feira, 13, na revista científica Biology Letters. Os pesquisadores analisaram o DNA de quase 500 aves de cinco espécies comuns da Austrália e descobriram que cerca de 6% tinham os cromossomos de um sexo, mas os órgãos reprodutivos do outro. Entre as espécies estudadas, estão cucaburras, pombas, pega-rabudas e loris.

A alteração de sexo é comum em répteis, anfíbios e peixes, mas rara em aves selvagens e mamíferos. "Entender como e por que ocorre a inversão sexual é vital para a preservação e para melhorar a precisão das pesquisas sobre aves", acrescentou Potvin. Possíveis causas e impactos ecológicos Em outras espécies, fatores como poluentes ou temperaturas extremas podem desencadear a mudança de sexo. Em aves, as causas ainda não estão claras, embora se suspeite de produtos químicos que alteram os hormônios em áreas selvagens.