Além da ave casuar: os 5 animais mais perigosos do mundo

Natural da Oceania, casuar é considerada a ave mais perigosa do mundo, sendo uma das únicas capazes de atacar fatalmente um ser humano adulto / Crédito: Reprodução/Pexels

Com um pescoço azul, corpo coberto de penas pretas e lembrando uma avestruz, o casuar é considerado a ave mais perigosa do mundo, segundo a Lista Vermelha da União Internacional pela Conservação da Natureza. Mas existem outros animais conhecidos que são tão perigosos quanto. A seguir, saiba mais sobre o casuar e confira outros animais listados como mais perigosos do mundo.

Originária da Oceania, ela pode passar de 1,5 metro de altura e pesar até 60 quilos, tendo como principais armas seu bico afiado e as garras pontiagudas. Um estudo publicado na Sociedade Zoológica de Londres por Christopher P. Kofron concluiu que, além das avestruzes, os casuares são as únicas aves no mundo que causaram mortes por ataque físico. Leia mais Conheça as maiores aves do mundo Sobre o assunto Conheça as maiores aves do mundo O estudo trouxe dados de 221 ataques de casuares em Queensland, Austrália, dos quais 150 foram contra humanos. Desse número, sete ataques contra humanos resultaram em ferimentos graves e houve uma morte registrada.

Ainda que o estudo deixe claro que no único ataque fatal, a vítima estava tentando matar o casuar em questão. Os casuares possuem a fama de perigosos pelo seu humor irritadiço. Suas garras podem passar de 12 centímetros de comprimento, tornando-as capazes de rasgar o pescoço ou a barriga de uma pessoa adulta. Essa ave também tem o costume de pular e chutar seus alvos, atacando cachorros selvagens ou com treinamento de caça.

Animais mais perigosos do mundo: confira outras cinco espécies Em novembro de 2024, a BBB Science Focus realizou um levantamento dos animais mais perigosos do mundo com base no número de mortes humanas anuais. Curiosamente, o casuar não aparece nela, mas até mesmo animais domésticos e insetos fazem parte da lista. Confira a seguir: 1. Crocodilo Com registros de até mil mortes por ano, o crocodilo abre a lista de animais mais perigosos, mas seu perigo também depende da espécie. O crocodilo do nilo, por exemplo, tem a força de mordida mais forte do mundo, enquanto o crocodilo de água salgada permanece em segundo lugar. Crocodilos estão em primeiro e segundo lugar na lista de animais com o maior nível de força de mordida já registrados Crédito: Reprodução/Pexels

A força de suas mordidas é a principal arma contra presas esmagadas antes de serem engolidas inteiras. Crocodilos também são agressivos e extremamente territoriais, atacando qualquer coisa que entre em seu habitat. 2. Escorpião Conhecidos pela sua cauda que injeta veneno na presa, os escorpiões matam mais de 3 mil pessoas por ano. Isso porque, das 2600 espécies do aracnídeo, apenas 25 possuem uma toxina poderosa o suficiente para matar um ser humano adulto. Uma das espécies mais perigosas é o Caçador da Morte, também conhecido como escorpião palestino amarelo.