Além da ave casuar: os 5 animais mais perigosos do mundo

Além da ave casuar: conheça os 5 animais mais perigosos do mundoAssim como o casuar, que não aparenta tamanho perigo, lista de animais mais perigosos inclui desde insetos à animais domésticos; confira
Com um pescoço azul, corpo coberto de penas pretas e lembrando uma avestruz, o casuar é considerado a ave mais perigosa do mundo, segundo a Lista Vermelha da União Internacional pela Conservação da Natureza. Mas existem outros animais conhecidos que são tão perigosos quanto.
A seguir, saiba mais sobre o casuar e confira outros animais listados como mais perigosos do mundo.
Casuar: ave mais perigosa do mundo vive na Oceania
Originária da Oceania, ela pode passar de 1,5 metro de altura e pesar até 60 quilos, tendo como principais armas seu bico afiado e as garras pontiagudas.
Um estudo publicado na Sociedade Zoológica de Londres por Christopher P. Kofron concluiu que, além das avestruzes, os casuares são as únicas aves no mundo que causaram mortes por ataque físico.
O estudo trouxe dados de 221 ataques de casuares em Queensland, Austrália, dos quais 150 foram contra humanos. Desse número, sete ataques contra humanos resultaram em ferimentos graves e houve uma morte registrada.
Ainda que o estudo deixe claro que no único ataque fatal, a vítima estava tentando matar o casuar em questão.
Os casuares possuem a fama de perigosos pelo seu humor irritadiço. Suas garras podem passar de 12 centímetros de comprimento, tornando-as capazes de rasgar o pescoço ou a barriga de uma pessoa adulta.
Essa ave também tem o costume de pular e chutar seus alvos, atacando cachorros selvagens ou com treinamento de caça.
Animais mais perigosos do mundo: confira outras cinco espécies
Em novembro de 2024, a BBB Science Focus realizou um levantamento dos animais mais perigosos do mundo com base no número de mortes humanas anuais. Curiosamente, o casuar não aparece nela, mas até mesmo animais domésticos e insetos fazem parte da lista. Confira a seguir:
1. Crocodilo
Com registros de até mil mortes por ano, o crocodilo abre a lista de animais mais perigosos, mas seu perigo também depende da espécie. O crocodilo do nilo, por exemplo, tem a força de mordida mais forte do mundo, enquanto o crocodilo de água salgada permanece em segundo lugar.
A força de suas mordidas é a principal arma contra presas esmagadas antes de serem engolidas inteiras. Crocodilos também são agressivos e extremamente territoriais, atacando qualquer coisa que entre em seu habitat.
2. Escorpião
Conhecidos pela sua cauda que injeta veneno na presa, os escorpiões matam mais de 3 mil pessoas por ano. Isso porque, das 2600 espécies do aracnídeo, apenas 25 possuem uma toxina poderosa o suficiente para matar um ser humano adulto.
Uma das espécies mais perigosas é o Caçador da Morte, também conhecido como escorpião palestino amarelo.
Seu veneno é extremamente potente e letal, causando dor intensa, paralisia, aumento da pressão arterial, convulsões e, em casos mais graves, até mesmo coma. Ele pode ser encontrado no norte da África e no Oriente Médio.
3. Barbeiro
Transmissores da mortal doença de Chagas, os barbeiros chegam a ser responsáveis por até 10 mil mortes por ano. Esses insetos podem ser encontrados em toda a América Central e do Sul, representando uma ameaça real para brasileiros.
A doença de Chagas é transmitida pela picada do inseto ou pelo consumo de alimentos e bebidas frias infectadas com suas fezes, que carregam o protozoário Trypanosoma cruzi (T; cruzi) responsável pela doença que ataca o coração, sistema digestivo e sistema nervoso:
4. Cães
Conhecido informalmente como “melhor amigo do homem”, os cães são responsáveis por quase 60 mil mortes por ano, que podem acontecer de duas formas distintas. A primeira é por ataque de mordidas, atribuídos à raças mais fortes como o Bandog Americano e o Cane Corso.
E também por transmissão do vírus da raiva, considerado letal para seres humanos. Segundo a OMS, 99% de todas as transmissões de raiva para humanos se dão por meio do contato com cães. A doença é transmitida pela saliva, por meio de mordidas, arranhões e contato direto com áreas infectadas.
5. Cobras
Um dos animais mais temidos pelos seres humanos, as cobras são uma espécie que fazem jus à sua reputação. Responsáveis por mais de 130 mil mortes por anos, elas podem matar por duas formas: veneno e fazendo pressão.
Na primeira, a representante da espécie mais perigosa é a Mamba Negra, cuja apenas duas gotas de veneno em uma mordida pode matar um ser humano em questão de minutos. Já a Píton é a espécie mais conhecida por atacar apertando suas presas, tendo força o suficiente para engolir uma pessoa inteira.
Ainda que muitas mortes humanas sejam evitadas pelo tratamento com soros antiofídicos, muitas vezes os sobreviventes lidam com amputações ou outras deficiências permanentes de acordo com a Organização Mundial de Saúde.