Eclipses e meteoro: calendário astronômico de setembro de 2025

Confira o cronograma astronômico do mês de setembro de 2025. / Crédito: Reprodução/Pexels - Nguyễn Thanh Ngọc

Setembro de 2025 será um mês de intensas transformações no céu. A temporada contará com eclipses e fenômenos astronômicos raros, como conjunções da Lua com planetas e a oposição de Saturno e Netuno. O céu promete encantar observadores e astrônomos. O equinócio de primavera também marca a chegada de uma nova estação no Hemisfério Sul.

Veja a seguir cada um desses e outros eventos astronômicos no nono mês do ano de 2025 no Brasil e no mundo. Eclipse lunar total em 7 de setembro

No dia 7, ocorre um dos eventos mais aguardados do mês: a Lua Cheia acompanhada de um Eclipse Lunar Total em Peixes. Este último não será visível no Brasil. Conhecido como “Lua de Sangue”, o fenômeno será visível em regiões da África, Europa, Ásia e Austrália, tingindo o céu de vermelho-escuro e reforçando a intensidade energética da temporada de eclipses. Leia mais Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Sobre o assunto Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil

Conjunções da Lua com Saturno e Netuno Na noite de 8 de setembro, a Lua, ainda bastante iluminada, se aproxima de Saturno e, pouco depois, de Netuno, ambos localizados na constelação de Peixes. Visível em território brasileiro, esses encontros celestes podem ser observados a olho nu ou com auxílio de binóculos, sendo um espetáculo acessível para iniciantes na astronomia. Chuva de meteoro Segundo o Observatório Real de Greenwich, a próxima chuva de meteoros acontecerá de 10 de setembro de 2025 a 20 de novembro de 2025 e estará visível no Brasil.

O pico para visualização do fenômeno de Tauridas é no dia 10 de outubro. O evento conta com um pico de 5 meteoros por hora. Lua e Plêiades em destaque No dia 12, será a vez da Lua se aproximar do famoso aglomerado estelar das Plêiades, na constelação de Touro. A conjunção será visível a olho nu, no Brasil, oferecendo uma das imagens mais belas do mês para os observadores do céu noturno.