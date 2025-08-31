Eclipses e meteoro: calendário astronômico de setembro de 2025

Com eclipses e meteoro, veja calendário astronômico de setembro de 2025Mês será marcado por eclipses, conjunções planetárias e início da primavera no Hemisfério Sul; veja os principais eventos astronômicos de setembro de 2025
Setembro de 2025 será um mês de intensas transformações no céu. A temporada contará com eclipses e fenômenos astronômicos raros, como conjunções da Lua com planetas e a oposição de Saturno e Netuno. O céu promete encantar observadores e astrônomos.
O equinócio de primavera também marca a chegada de uma nova estação no Hemisfério Sul.
Veja a seguir cada um desses e outros eventos astronômicos no nono mês do ano de 2025 no Brasil e no mundo.
Eclipse lunar total em 7 de setembro
No dia 7, ocorre um dos eventos mais aguardados do mês: a Lua Cheia acompanhada de um Eclipse Lunar Total em Peixes. Este último não será visível no Brasil.
Conhecido como “Lua de Sangue”, o fenômeno será visível em regiões da África, Europa, Ásia e Austrália, tingindo o céu de vermelho-escuro e reforçando a intensidade energética da temporada de eclipses.
Conjunções da Lua com Saturno e Netuno
Na noite de 8 de setembro, a Lua, ainda bastante iluminada, se aproxima de Saturno e, pouco depois, de Netuno, ambos localizados na constelação de Peixes.
Visível em território brasileiro, esses encontros celestes podem ser observados a olho nu ou com auxílio de binóculos, sendo um espetáculo acessível para iniciantes na astronomia.
Chuva de meteoro
Segundo o Observatório Real de Greenwich, a próxima chuva de meteoros acontecerá de 10 de setembro de 2025 a 20 de novembro de 2025 e estará visível no Brasil.
O pico para visualização do fenômeno de Tauridas é no dia 10 de outubro. O evento conta com um pico de 5 meteoros por hora.
Lua e Plêiades em destaque
No dia 12, será a vez da Lua se aproximar do famoso aglomerado estelar das Plêiades, na constelação de Touro.
A conjunção será visível a olho nu, no Brasil, oferecendo uma das imagens mais belas do mês para os observadores do céu noturno.
Lua encontra Júpiter e Vênus
O dia 16 reserva a aproximação da Lua com Júpiter, em Gêmeos. Já em 19 de setembro, dois fenômenos importantes ocorrem.
Vênus se aproxima da estrela Régulo, em Leão, e logo depois acontece uma rara ocultação lunar de Vênus, visível em países da África, Europa e parte da Ásia, segundo o Observatório Real de Greenwich.
Eclipse solar parcial e Equinócio de Primavera
No dia 21, o céu será palco de dois grandes acontecimentos: a Lua Nova em Virgem e um Eclipse Solar Parcial, visível no sul da Austrália, em partes da Antártica e sobre os oceanos Atlântico e Pacífico. O eclipse não será visível no Brasil.
No mesmo período, Saturno entra em oposição, tornando-se mais brilhante e facilmente observável durante toda a noite.
Já em 22 de setembro, o Sol entra em Libra e ocorre o Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul, marcando o equilíbrio entre dia e noite e o início da nova estação.
Oposição de Netuno e Lua próxima a Marte
Encerrando o mês, no dia 23 Netuno chega à oposição, sendo o melhor momento do ano para observá-lo com telescópios.
No dia 24, a Lua se aproxima de Marte na constelação de Virgem, completando um setembro repleto de fenômenos astronômicos.
Lista com todos os eventos astronômicos em setembro de 2025
Saiba todos os eventos para acompanhar a astronomia neste mês:
- 7 de setembro – Eclipse Lunar Total em Peixes (“Lua de Sangue”), visível na África, Europa, Ásia e Austrália.
- 8 de setembro – Conjunção da Lua com Saturno e, em seguida, com Netuno, na constelação de Peixes.
- 10 de setembro – Início de ativação da chuva de meteoros Tauridas
- 12 de setembro – Conjunção da Lua com o aglomerado estelar das Plêiades (Touro).
- 16 de setembro – Conjunção da Lua com Júpiter, na constelação de Gêmeos.
- 19 de setembro – Vênus em conjunção com Régulo (estrela de Leão) e rara ocultação lunar de Vênus, visível na África, Europa e parte da Ásia.
- 21 de setembro – Lua Nova em Virgem acompanhada de Eclipse Solar Parcial, visível no sul da Austrália, em regiões da Antártica e sobre os oceanos Atlântico e Pacífico. No mesmo dia, Saturno atinge a oposição, ficando mais brilhante e visível durante toda a noite.
- 22 de setembro – Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul, com o Sol entrando em Libra.
- 23 de setembro – Oposição de Netuno, melhor momento do ano para observar o planeta com telescópios.
- 24 de setembro – Conjunção da Lua com Marte, na constelação de Virgem.