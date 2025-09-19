Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eclipse solar em 21 de setembro: saiba data, hora e onde assistir

Eclipse solar de setembro: confira data, hora e onde assistir

Fenômeno astronômico acontece no dia 21 de setembro, mas não será visível no Brasil. População poderá acompanhar ao vivo em transmissões pela internet
Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

O segundo e último eclipse solar de 2025 acontece no próximo dia 21 de setembro, domingo.

O fenômeno será um eclipse parcial, visível em regiões restritas do planeta, como a Antártica, a Nova Zelândia e a Austrália.

O que é um eclipse solar parcial

Um eclipse solar parcial acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, mas não cobre totalmente o astro. Nesse caso, somente parte da superfície solar fica escondida, dando a impressão de que o Sol foi “mordido”.

Diferente do eclipse total – em que o dia chega a escurecer por alguns minutos –, no parcial a luz solar permanece forte, apenas com uma parte encoberta.

Ainda assim, a observação direta só pode ser feita com equipamentos adequados, já que olhar para o Sol sem proteção pode causar danos permanentes à visão.

Onde será visível o eclipse solar de setembro

O eclipse parcial será visível somente em áreas específicas do planeta. Moradores de regiões da Antártica, da Nova Zelândia, da Austrália e de algumas ilhas do Pacífico Sul poderão observar o fenômeno a olho nu.

O início está previsto para as 14h30min, o pico máximo às 16h41min e o encerramento às 18h50min (horário de Brasília).

Em nenhuma parte do mundo, no entanto, o eclipse será total. Apenas 0,2% da população mundial terá a chance de acompanhar o evento diretamente.

Eclipse solar de setembro será visível no Brasil?

No Brasil, o eclipse não poderá ser visto a olho nu. No entanto, será possível acompanhar a transmissão em tempo real pela internet.

Diversos canais de YouTube especializados em astronomia e observatórios internacionais farão a cobertura completa do fenômeno. Uma das transmissões será realizada pelo portal Time and Date.

Essas transmissões permitem que o público veja, em detalhes, como a Lua encobre parte do Sol em diferentes regiões do planeta, com explicações de astrônomos e imagens captadas por telescópios profissionais.

Como observar um eclipse solar com segurança

Segundo a Nasa, nunca é seguro olhar diretamente para o Sol durante um eclipse parcial ou anular. Isso porque não existe o período de totalidade, e os raios solares permanecem intensos, podendo causar queimaduras na retina.

As formas seguras de observação incluem:

  • Óculos especiais para eclipse solar, certificados pelo padrão ISO 12312-2.
  • Filtros solares adequados para câmeras, telescópios e binóculos.
  • Vidro de soldador número 14 ou superior, que bloqueia a intensidade da luz.

A Nasa alerta que não se deve olhar para o Sol por meio de câmeras, telescópios ou binóculos mesmo com óculos de eclipse, já que os raios concentrados podem atravessar o filtro e causar danos oculares graves.

