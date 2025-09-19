Eclipse solar em 21 de setembro: saiba data, hora e onde assistir

Apenas 0,2% da população mundial poderá ver o eclipse a olho nu, mas em nenhum lugar ele será observado totalmente. / Crédito: FERDINANDH CABRERA/AFP

O segundo e último eclipse solar de 2025 acontece no próximo dia 21 de setembro, domingo. O fenômeno será um eclipse parcial, visível em regiões restritas do planeta, como a Antártica, a Nova Zelândia e a Austrália.

O que é um eclipse solar parcial Um eclipse solar parcial acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, mas não cobre totalmente o astro. Nesse caso, somente parte da superfície solar fica escondida, dando a impressão de que o Sol foi "mordido". Diferente do eclipse total – em que o dia chega a escurecer por alguns minutos –, no parcial a luz solar permanece forte, apenas com uma parte encoberta. Ainda assim, a observação direta só pode ser feita com equipamentos adequados, já que olhar para o Sol sem proteção pode causar danos permanentes à visão.

Onde será visível o eclipse solar de setembro O eclipse parcial será visível somente em áreas específicas do planeta. Moradores de regiões da Antártica, da Nova Zelândia, da Austrália e de algumas ilhas do Pacífico Sul poderão observar o fenômeno a olho nu. O início está previsto para as 14h30min, o pico máximo às 16h41min e o encerramento às 18h50min (horário de Brasília).

Em nenhuma parte do mundo, no entanto, o eclipse será total. Apenas 0,2% da população mundial terá a chance de acompanhar o evento diretamente. Eclipse solar de setembro será visível no Brasil? No Brasil, o eclipse não poderá ser visto a olho nu. No entanto, será possível acompanhar a transmissão em tempo real pela internet. Diversos canais de YouTube especializados em astronomia e observatórios internacionais farão a cobertura completa do fenômeno. Uma das transmissões será realizada pelo portal Time and Date.