Além de Fux: veja juristas que impressionaram com votos longos

Além de Fux: veja juristas que impressionaram com votos longosO ministro Luiz Fux ultrapassa 13 horas de leitura de voto durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira que outros juristas estão na lista de votos longos
O ministro Luiz Fux votou, nesta quarta-feira, 10, para a anulação do processo que julga Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado. A longa duração da leitura de seu voto gerou repercussão, atingindo 13 horas.
Fux não foi o primeiro ministro a extrapolar a marca de mais de cinco horas de voto. A seguir, veja outros juristas que impressionaram com leituras longas.
Além de Fux: voto de Joaquim Barbosa no Mensalão
O então ministro Joaquim Barbosa foi relator do caso que ficou conhecido como “mensalão”. Barbosa utilizou 15h48min para seu voto, liderando a lista de mais longos do Supremo Tribunal Federal (STF).
A leitura do relatório de Barbosa sobre o caso durou cinco sessões, entre os dias 2 e 8 de agosto de 2012, e em vários desses dias, as sessões foram prorrogadas.
Além de Fux: voto de Ricardo Lewandowski no Mensalão
Em seguida, o então ministro-revisor Ricardo Lewandowski falou durante 15h04min durante o julgamento do mensalão. O tempo somado dos dois juristas ultrapassa 30 horas.
>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Além de Fux: voto de Celso de Mello na criminalização da homofobia
Em 2019, Celso de Mello leu 156 páginas em cerca de seis horas e meia durante o julgamento que reconheceu a homofobia e a transfobia como crime de racismo. Além de ser o relator do caso, que naturalmente toma mais tempos ao longo das sessões, Celso sempre foi conhecido por discursos prolongados.
Na época, foi elogiado por Luiz Fux ao final da votação. Agora, ele ocupa o quarto lugar na lista de votos mais longos da história do STF.