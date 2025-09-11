Além de Fux: veja juristas que impressionaram com votos longos

Durante julgamento do STF, ministro Luiz Fux ultrapassa 10 horas de leitura de voto / Crédito: Victor Piemonte / STF

O ministro Luiz Fux votou, nesta quarta-feira, 10, para a anulação do processo que julga Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado. A longa duração da leitura de seu voto gerou repercussão, atingindo 13 horas. Fux não foi o primeiro ministro a extrapolar a marca de mais de cinco horas de voto. A seguir, veja outros juristas que impressionaram com leituras longas.

Além de Fux: voto de Joaquim Barbosa no Mensalão O então ministro Joaquim Barbosa foi relator do caso que ficou conhecido como "mensalão". Barbosa utilizou 15h48min para seu voto, liderando a lista de mais longos do Supremo Tribunal Federal (STF). A leitura do relatório de Barbosa sobre o caso durou cinco sessões, entre os dias 2 e 8 de agosto de 2012, e em vários desses dias, as sessões foram prorrogadas. Além de Fux: voto de Ricardo Lewandowski no Mensalão Em seguida, o então ministro-revisor Ricardo Lewandowski falou durante 15h04min durante o julgamento do mensalão. O tempo somado dos dois juristas ultrapassa 30 horas.