Ricardo Lewandowski: saiba quem é o novo ministro da Justiça

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 11. Lewandowski assumirá a vaga de Flávio Dino, que ocupará uma cadeira no Supremo em fevereiro. “Estou indo para uma nova missão”, escreveu o jurista para aliados na quarta-feira, 10. Lewandowski passou 17 anos como ministro do STF.

Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro e tem 75 anos. É formado em Ciências Políticas e Sociais, pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1971, e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em 1973.

Entre os casos que se destacam na sua trajetória está o que garantiu a adoção de políticas de reserva de vagas para garantir o aumento do acesso de negros e indígenas a instituições de ensino superior, votado em 2012. Ele também assumiu a presidência do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, no Senado. O então ministro aceitou o pedido do PT para permitir que a votação da perda de mandato da presidente e da inabilitação para exercer funções públicas por oito anos fosse feita de forma separada.

Ainda, Ricardo participou do caso Mensalão com revisor. No caso, o Tribunal julgou 38 réus suspeitos de envolvimento no esquema de pagamento de propina em troca de apoio no Congresso Nacional.

Ricardo Lewandowski instituiu a vacinação contra a Covid-19 como compulsória Em um de seus processos mais recentes, Lewandowski assegurou a vacinação contra da Covid-19 como obrigatória, podendo ser implementada mediante restrições indiretas para quem não se vacina.

Ele explicou que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, sendo necessário o consentimento do usuário.

No entanto, observou que não há vedação para a adoção de medidas restritivas indiretas, previstas na legislação sanitária, como o impedimento ao exercício de certas atividades ou a proibição de frequentar determinados lugares para quem optar por não se vacinar.